Коронавирус охватил белорусские деревни 2 14.05.2020, 22:44

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иллюстрационное Фото

Вирусом охвачены деревни в Брестской и Минской областях.

Читатели пишут о новых случаях Covid-19 в населенных пунктах Брестской области. Заражение распространяется по деревням, передает телеграм-канал “Баста!”.

Город Брест, школа №27. Завуч в больнице уже неделю с двухсторонней пневмонией, со вчерашнего дня там же и директор. Он во вторник ещё был в школе, вёл уроки, уже с температурой. Ночью из дома его увезла скорая. Вчера в школу приезжали работники санстанции на обработку нескольких кабинетов", - пишет читатель.

"Каменец, улица Брестская, дом 65. Все три подъезда посещали медики в противочумных костюмах", - сообщает подписчик.

"Коронавирус из Столина перекинулся на соседние деревни. Есть случаи в деревне Ольшаны и в деревне Городец. Там заболевшая санитарка имела много контактов с другими жителями", - пишет житель Столинского района.

"В Барановичах на улице Гаевая, 44 скорая забрала двоих людей. Медики были в полном снаряжении", - сообщает житель Барановичей.

"В деревне Орехово Малоритского района Брестской области закрывают школу, потому что у семиклассника обнаружили Covid-19", - пишет жительница деревни.

"Заболела уборщица в РОВД города Береза. Вчера подтвердился анализ", - сообщает читатель.

Читатели из населенных пунктов Минской области сообщают о новых очагах коронавируса. Зараженные есть в деревнях Вилейского и Крупского районов. В Узду свозят заболевших из соседних райцентров.

"В деревне Великое Городно, Крупского района уже два официально подтверждённых случая коронавируса. Очень переживаю за родителей, они там живут", - пишет читательница из Минска.

"Деревня Осиповичи Вилейского района. Там живёт моя мама, сегодня позвонила мне и запретила мне приезжать к ней в гости, потому что там появились больные с Covid-19. Естественно местные чинуши замалчивают, но люди уже болеют. Источником заражения стала женщина, которая приехала на похороны своей родственницы и привезла "гостинцы". После её визита все жители дома, где она гостила, заболели, два этажа, четыре семьи", - сообщает подписчица.

"Клецк. В суде заболело пять человек, в том числе главный судья и секретарь. Продавец из местного строительного магазина, женщина 47 лет лежит на ИВЛ. В нашей клецкой баптистской церкви болеет уже два человека", - пишет читатель.

"Работаю на скорой помощи в Вилейке. Один водитель, молодой парень 36 лет с женой уехал в Загорье. У жены – подожительный тест, у него пока неизвестен результат. У второго водителя из той же бригады жена с пневмонией. Водителю сказали ходить на работу, тест не делали, этому парню за пятьдесят. Все они медработники", - сообщает читатель.

"В Заславле, в магазине "Копеечка" по адресу улица Минская, 33А у продавца диагностировали коронавирус. Рядом аптека, фармацевт - с пневмонией на больничном. Магазин не обрабатывали и не закрывают. Все продавцы и администрация являются контактами первого уровня, так как эта продавец работала до больничного и неоднократно приходила в магазин на больничном", пишет житель Заславля.

"Узденская ЦРБ. К нам привозят зараженных из Жодино, Борисова, Столбцов. Терапевтическое отделение полностью забито - около 40 человек. Под коронавирус уже отдали гинекологическое отделение", - сообщает подписчик.

"У уборщицы административного здания на Слуцком мясокомбинате обнаружен Сovid-19. При этом всех заставляют проходить медосмотр", - пишет читатель.

"Город Солигорск, средняя школа №2. У пятиклассника подтверждён коронавирус. Дети из класса продолжают учиться, тесты никто не делает. Директор школы уже почти месяц в больнице с коронавирусом и пневмонией. Среди коллектива контакты никто не выявлял", пишет читатель.

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