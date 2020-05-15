Шанс на свободу 7 Ирина Халип

15.05.2020, 7:36

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Ирина Халип

Не стоит обсуждать Шлёпкина и Пронькина.

Граблями, как можно заметить, балуются не только белорусские чиновники, но и многие сограждане. Вот только вчера, казалось бы, говорили о том, как спасать родных и себя, волонтерствовали, развозили по больницам средства индивидуальной защиты, и вдруг – хоп! – забыв про все, сели за компьютеры и радостно забарабанили по клавишам, загомонили и заголосили, всерьез обсуждая шансы кандидата Пронькина против кандидата Шлёпкина.

Опомнитесь, сограждане. Не поддавайтесь на очередную провокацию власти. Она того и хочет – чтобы все забыли про эпидемию и начали ломать копья на предмет обсуждения Шлёпкина и Пронькина. Не стоит этого делать. И не потому, что Шлёпкин и Пронькин чем-то плохи. Возможно, они вполне милые и умные люди. И если бы в Беларуси были честные выборы – сегодня у Лукашенко не было бы шансов. Его уничтожили бы в первом же туре и тракторист, и фермер, и блогер, и фитоняшка, и Кашпировский, и даже лошадиная задница. Если бы да кабы. А в реальности Лукашенко с Ермошиной уже радостно потирают руки и открывают шампанское. Праздновать им помогают и те, кто решил в этом участвовать, и те, кто тратит время на обсуждение личностей решивших. Только давайте уже обходиться без эзопова языка.

Мы все видим, что творит Лукашенко. Видим, как на глазах у всего мира он уничтожает собственный народ. Как создает очаги заражения своими извращенными приказами. Как называет умерших «этими». И участвовать в выполнении очередного извращенного приказа, пусть даже с самыми что ни на есть благими намерениями, - это значит стать той самой старушкой («O sancta simplicitas!»), что из усердия подбрасывала хворост в костер, на котором сжигали Яна Гуса. Старушка эта так и не поняла, что была соучастницей убийства, но мы-то с вами в двадцать первом веке живем, образованными стали, интернетом пользуемся. Неужто весь этот научно-технический прогресс был напрасен, и те старушки с хворостом еще не перевелись?

Именно они будут участвовать в аутодафе белорусского народа, бродя по квартирам в поисках подписей, заражаясь и заражая других. Вернее, «соучаствовать». Никто ведь уже не спорит с тем, что Лукашенко совершает преступление? Значит, все, кто согласился, - соучастники. Принцип прост: те, кто за людей, в продолжении парада и субботника участвовать не будут. На этом тему «президентских выборов» можно закрывать.

Впрочем, еще кое-что. Я уже слышала вопросы: «Так что, бойкот? Игнор? Это ведь ни к чему не приведет в нашей ситуации. «Выборы», конечно, тоже ни к чему не приведут. Но как же Площадь?!» Так вот, давайте наконец разорвем этот порочный круг «президентские выборы-Площадь», в который мы сами себя загнали. Мы ведем себя так, будто портал в свободный мир открывается лишь раз в пять лет, как окно в Париж в старом фильме. Там, правда, раз в сто лет открывался, зато получается, что у белорусов шанс на свободу появляется даже реже, чем Олимпийские игры.

А почему, собственно? Почему даже день протеста назначает нам Лукашенко? А в остальные дни у нас, что ли, отсутствует жажда свободы? Она к нам приходит раз в пятилетку? Конечно, нет. Просто нужно выйти наконец из этого круга и признать, что это очень удобно, когда Лукашенко придумывает дату выхода на Площадь, а вовсе не мы сами. Принимать решения всегда гораздо труднее, чем выполнять чьи-то чужие. Счастье – это отсутствие вариантов.

Но без принятия самостоятельных решений ничего и не получится. Лукашенко с Ермошиной думают, что они уже всех перехитрили. Назначили «выборы» в блокадном Ленинграде, отказались от наблюдателей, пообещали спойлерам самолично пририсовать недостающие подписи. Знают, что эпидемия не закончится к августу, а пока она не закончится, уличные акции могут стать очагом заражения похлеще парада, так что ни один нормальный человек к этому не призовет. Они надеются, что круглосуточно вопящие сирены «Скорых» на улицах наших городов заглушат и прикроют их преступления. Пора с этим заканчивать.

Настоящий день выборов – сегодня, сейчас, сию минуту. Точнее, день выбора. Стать соучастником преступления – или хорошо подготовиться к наказанию преступника. Распылиться – или сохранить себя. Увязнуть в бессмысленных размышлениях на тему, идти или не идти на площадь 9 августа, - или самим назначить дату Площади. Признать поражение - или победить. Решайте скорее. День выбора – уже сегодня.

Ирина Халип, специально для Charter97.org