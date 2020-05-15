«Моего ребенка целенаправленно заражают коронавирусом» 15.05.2020, 7:55

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Иллюстрационное фото

Как в Барановичах дети с COVID-19 и без оказались в одной палате.

12-летняя дочь жительницы Барановичей Анастасии Дмитриевой 26 апреля попала в детскую больницу с пневмонией. А 9 мая уехала из нее во взрослую «инфекционку» – контактом первого уровня по COVID-19.

Пытаясь понять, как ребенок с отрицательным тестом на «ковид» оказался в одной палате с тем, у которого вирус подтвердился, женщина дошла до облздрава. Но внятных ответов, считает она, до сих пор ей никто не дал, пишет intex-press.by.

12-летняя Юлия Дмитриева была госпитализирована с подозрением на пневмонию и оказалась в одной палате с ковид-положительным пациентом.

«Мама, первый раз меня боятся»

В семье Анастасии Дмитриевой – трое детей. Старшая дочь, Юля, ребенок не болезненный, говорит мама. Но последние полтора месяца практически не вылезает из больницы. Сначала она попала туда с ОРВИ, а 26 апреля ее положили с подозрением на пневмонию.

– Юля рассказывала, что сразу она лежала одна. Персонал ходил к ней в «скафандрах». Она звонила мне и говорила: «Мама, первый раз меня боятся, обычно я всего боюсь», – рассказывает Анастасия.

У Юли взяли анализы, в том числе на «коронавирус», назначили лечение. А спустя несколько дней у нее появился сосед по палате – мальчик Женя, которого госпитализировали с бронхитом.

Когда дочь сказала, что к ней в палату перевели мальчика с бронхитом, хотя ее тест был еще не готов, я удивилась. Странно, говорю, ведь если у тебя «корона» подтвердится, то он окажется контактом первого уровня. Но, наверное, врачи уверены, что у тебя ничего нет, раз так сделали, – говорит мама.

6 мая пришел результат теста Юли. Он оказался отрицательным. Все это время девочка проходила лечение в Барановичской детской городской больнице, к ней периодически то подселяли кого-то, то выписывали, а медперсонал, как она рассказывала маме, уже входил в палату без защитных костюмов.

«Какого … возле нее делал «ковид»?!»

Мальчика Женю выписали 7 мая. А вечером 9 мая Юля позвонила маме и сказала, что у ее соседки по палате якобы обнаружили коронавирус.

– Она была очень взволнована. Сказала, что слышала такой разговор. Но я ее успокоила, попросила не думать об этом и ложиться спать. А около 22.00 мне позвонили из больницы и сказали, что моего ребенка переводят в «инфекционку», потому что она – контакт первого уровня, – рассказывает Анастасия. – Когда я это услышала, не сдержалась: говорю, какого … возле нее делал «ковид»?!

Оказалось, что девочку с коронавирусом перевели в палату Юли, не дождавшись результатов теста на COVID-19. Так же, как к самой Юле подселили мальчика Женю, которого вообще на коронавирус в больнице не проверяли. В «инфекционке» девочка оказалась в палате с женщиной, которая контактировала с больными COVID-19. В телефонном разговоре она сказала Анастасии, что результата своего теста на коронавирус не знает.

– Я считаю, что моего ребенка целенаправленно заражают коронавирусом, – говорит мама. – Я понимаю, у врачей много работы. Но это пандемия, а они оказались к ней абсолютно не готовы. В отделении, где лежала Юля, было всего около десятка детей. Это не 150, и даже не 25. Неужели нельзя внимательно посмотреть все их истории и правильно расселить?

«Сложилось впечатление, что нам не собирались сообщать»

Екатерина, мама того самого мальчика Жени, который оказался первым соседом Юли по палате, о том, что с ее сыном лежал «ковидный» пациент, узнала в воскресенье, 10 мая. Но не от медиков, а от Анастасии.

До понедельника Екатерина ждала, что ей официально сообщат об изменении статуса ее сына. Но так и не дождавшись, стала сама звонить: в санстанцию, в больницу.

– У меня сложилось впечатление, что нам вообще не собирались ничего сообщать, – рассказала Екатерина. – А на мои вопросы о том, почему мне ничего не сообщили и как, решив, что мой сын не заразен и тест ему не нужен, его могли положить в палату с больными пневмонией, которым этот тест делали, врачи мне так толком ничего и не сказали.

По словам Екатерины, в разговоре с ней медики лишь повторяли, что «сами не ожидали, что так получится».

– Я говорю, а ничего, что мы за эти два дня могли навестить всех бабушек, объехать половину магазинов, по городу погулять – у нас же официально карантина нет! – возмущается она.

В итоге только после того, как родители Жени позвонили в санстанцию, свою детскую поликлинику, к ним приехали и взяли тест. Правда, только у мальчика.

«Если результат будет положительный – гамон вам»

Дочь Анастасии 13 мая выписали из больницы. Она будет долечиваться дома. Результата повторного теста на COVID-19 пока нет. Но, говорит Анастасия, при выписке она узнала, что у женщины, с которой лежала ее дочь, вирус подтвердился.

– То есть моя дочь второй раз оказалась рядом с больным коронавирусом, – говорит мама.

Анастасия Дмитриева обратилась к журналистам и решила предать свою историю огласке, чтобы люди понимали, что сегодня происходит, и берегли себя.

– Когда врач просила у меня прощения, я ей сказала: «Я вас прощаю. По-человечески. И понимаю. По-человечески. Но как мать пойду дальше. В Минск я пока не звонила, жду результата теста. Но если он будет положительный – гамон вам», – говорит Анастасия. – Я хочу предать все огласке, потому что любой может попасть в такую ситуацию. Я медикам действительно сочувствую, но они же и сами себя заражают.

«Мама пусть звонит нам»

Прокомментировать ситуацию журналисты попросили главврача УЗ «Барановичская детская городская больница» Эльмиру Богданович. Однако в телефонном разговоре с корреспондентом она, сославшись на занятость, лишь сказала, что, если у Анастасии есть какие-то вопросы, пусть обращается лично.

– Пускай звонит, пожалуйста, мы ей все ответим, – парировала она на замечание о том, что мама к медикам уже обращалась и ответы ее не устроили.

Между тем в разговорах с родителям руководители и врачи медучреждений города более разговорчивы, чем с журналистами. И ситуация с их слов выглядит не так хорошо, как об этом говорят официально. Это подтверждают записи телефонных разговоров, которые родители предоставили редакции.

Так, к примеру, медики говорят, что «все стационары в городе заполнены пневмониями», что тест на «ковид» делают «с каждым разом все дольше и дольше», так что, когда приходят результаты, пациенты уже «некоторые домой ушли», что сами медики «тоже все контактные».

«Пришел вот положительный (результат теста на COVID-19. – Ред.), мы тоже этого не ожидали. Вы хотите кого-то обвинить. Ну обвиняйте министерство, обвиняйте Китай, – сказала в телефонном разговоре с родителями Жени одна из врачей детской больницы. – У нас пандемия. Все уже мы контактные».