COVID-19 атакует Минскую область: новые источники заражений 15.05.2020, 8:12

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ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО: RFE/RL

Жители региона рассказали о последних вспышках инфекции.

Читатели телеграм-канала "Баста" из населенных пунктов Минской области сообщают о новых очагах коронавируса. Зараженные есть в деревнях Вилейского и Крупского районов. В Узду свозят заболевших из соседних райцентров.

"В деревне Великое Городно, Крупского района уже два официально подтвержденных случая коронавируса. Очень переживаю за родителей, они там живут", - пишет читательница канала из Минска.

"Деревня Осиповичи Вилейского района. Там живет моя мама, сегодня позвонила мне и запретила мне приезжать к ней в гости, потому что там появились больные с Covid-19. Естественно местные чинуши замалчивают, но люди уже болеют. Источником заражения стала женщина, которая приехала на похороны своей родственницы и привезла "гостинцы". После ее визита все жители дома, где она гостила, заболели, два этажа, четыре семьи", - сообщает подписчица канала.

"Клецк. В суде заболело пять человек, в том числе главный судья и секретарь. Продавец из местного строительного магазина, женщина 47 лет лежит на ИВЛ. В нашей клецкой баптистской церкви болеет уже два человека", - пишет читатель канала.

"Работаю на скорой помощи в Вилейке. Один водитель, молодой парень 36 лет с женой уехал в Загорье. У жены – подожительный тест, у него пока неизвестен результат. У второго водителя из той же бригады жена с пневмонией. Водителю сказали ходить на работу, тест не делали, этому парню за пятьдесят. Все они медработники", - сообщает читатель канала.

"В Заславле, в магазине "Копеечка" по адресу улица Минская, 33А у продавца диагностировали коронавирус. Рядом аптека, фармацевт - с пневмонией на больничном. Магазин не обрабатывали и не закрывают. Все продавцы и администрация являются контактами первого уровня, так как эта продавец работала до больничного и неоднократно приходила в магазин на больничном", - пишет житель Заславля.

"Узденская ЦРБ. К нам привозят зараженных из Жодино, Борисова, Столбцов. Терапевтическое отделение полностью забито - около 40 человек. Под коронавирус уже отдали гинекологическое отделение", - сообщает подписчик канала.

"У уборщицы административного здания на Слуцком мясокомбинате обнаружен Сovid-19. При этом всех заставляют проходить медосмотр", - пишет читатель канала.

"Город Солигорск, средняя школа №2. У пятиклассника подтвержден коронавирус. Дети из класса продолжают учиться, тесты никто не делает. Директор школы уже почти месяц в больнице с коронавирусом и пневмонией. Среди коллектива контакты никто не выявлял", пишет читатель канала.

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