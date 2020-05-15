«Думала, это обычная простуда — но результат КТ шокировал» 15.05.2020, 8:23

ФОТО: РИА НОВОСТИ

Рассказ больной COVID-19, у которой легкая форма стремительно перешла в тяжелую.

На днях из Воскресенской инфекционной больницы в России, где проходят лечение больные с коронавирусом, выписали героиню репортажа местного издания kolomna-spravka.ru. Жительница Коломны Татьяна пробыла в клинике 14 дней. Она своими глазами увидела, каких усилий стоит медикам спасение человеческих жизней, и на себе ощутила железную хватку коронавируса. Победившая болезнь женщина рассказала, каково быть пациенткой госпиталя для ковидных.

Ковид маскировался под простуду

У многих болезнь проходит без симптомов, но есть и те, кто переносит вирусное заболевание очень тяжело. 47-летняя Татьяна оказалась во второй группе. Все началось 1 апреля. К вечеру женщина почувствовала легкое недомогание: поднялась температура, заложило нос и заболело горло. Симптомы походили на обычную простуду, поэтому Татьяна решила, что справится с ней самостоятельно с помощью противовирусных препаратов и «пшикалок» в горло. Однако традиционная схема лечения не приносила результатов. Прошло еще несколько дней, а симптомы ОРВИ не исчезали. Градусник по-прежнему показывал 37. Плюс ко всему пропало обоняние.

«Мне стало тревожно. Где-то подсознательно я начинала понимать, что это не обычная ОРВИ, и от этой мысли мне становилось страшно, – рассказывает Татьяна. – 6 апреля я вызвала врача. Меня осмотрели, послушали – ничего подозрительного. Отправили на рентген – снова ничего. 10 апреля пришлось повторно вызвать врача, потому что состояние мое ухудшалось, начало перехватывать дыхание. Результат КТ шокировал – двустороннее воспаление легких с признаками COVID-19».

В тот же день женщине сделали экспресс-тест на коронавирус, но он не подтвердил наличие в организме инфекции, что, впрочем, неудивительно. Как позже сказали Татьяне врачи, большинство экспресс-тестов показывает ложный результат, они попросту бракованные.

Тем не менее Татьяну следовало госпитализировать. Но куда? Оказалось, что в Коломне и даже в соседних городах свободных койко-мест нет! Заболевшей пришлось в буквальном смысле слова выбивать право на госпитализацию.

«Мы вас вылечим!»

В воскресенский госпиталь коломчанку привезли уже глубокой ночью. Врачи, одетые в защитные костюмы, маски и перчатки, встретили ее на пороге двухэтажного корпуса, где лечат больных с коронавирусной инфекцией. Как только двери за новой пациенткой закрылись, ее незамедлительно проводили в палату и начали лечение. «Соберите все свои силы и поправляйтесь, мы вам поможем», – успокаивал по пути в больничный бокс лечащий врач. В палате доктор измерил давление, снял кардиограмму, измерил сатурацию – степень насыщения крови кислородом – и назначил капельницы.

«Доктор, зовут его Сергей Владимирович, был очень внимателен ко мне. Успокоил, ответил на все вопросы, честно сказал, что в больнице придется провести минимум 14 дней, – рассказывает коломчанка. – На следующий день в палату пришла лечащий врач, заведующая отделением Елена Жаринова. Она внимательно меня осмотрела, провела необходимые процедуры и ободрила. Очень хорошо помню, как она жизнеутверждающе сказала: «Мы вас вылечим! Не переживайте! Мы уже 30 пациентов поставили на ноги!» В те минуты произнесенные ею слова были лучше всякого лекарства…»

Врачи предупредили: первая неделя станет самой сложной в лечении. Нужно собрать все силы и бороться. И Татьяна начала бороться… Теперь вся ее жизнь состояла из бесконечной череды медицинских процедур и попыток совладать с собственным организмом. Температура то шла на рекорд, то стремительно падала вниз. Ее скачки сопровождались бешеной тахикардией. В минуты приступа пульс достигал частоты 120 – 130 ударов в минуту. Состояние было тяжелое, но Татьяна не сдавалась.

Врачи работают, как на фронте

Поток пациентов большой. По словам собеседницы, в одну ночь привезли сразу 13 больных. А ведь каждого надо осмотреть, поставить капельницу, сделать кардиограмму, взять анализы… Медики действительно работают на износ: они забыли о выходных и неделями не видят родных. Врачи не жалуются – удалось бы только остановить эпидемию.

«Персонал Воскресенской больницы – это профессионалы своего дела, они реально много делают для спасения жизней, – говорит Татьяна. – Они работают в очень напряженных условиях, но при этом остаются доброжелательными к пациентам. Они трудятся с любовью к своей работе. Все – от врача до санитарки – поддерживали нас, как могли, шутили, отвечали на все вопросы, внушали, что все будет хорошо».

С тем, что происходит сегодня, врачи не сталкивалась никогда. И каждый раз, уходя с работы, медики не знают: может, они уже потенциальные пациенты своей же реанимации, и это вопрос всего лишь нескольких дней. Да, врачи заражаются. От коронавируса не спасают ни защитный комбинезон, ни респираторы, ни очки, ни перчатки, в которых приходится находиться практически круглосуточно.

Наконец-то дома…

После успешно проведенного лечения Татьяну выписали из больницы. Контрольные тесты на коронавирус показали отрицательный результат. Она уже дома, но все еще ходит в защитной маске и старается не выходить на улицу, дабы не пугать соседей, которые знают ее историю и теперь посматривают искоса. Маску Татьяна носит, чтобы не заразиться самой. Дело в том, что после перенесенной коронавирусной инфекции организм истощен и ослаблен, а значит, малейший «чих» в сторону женщины может привести к заражению ОРВИ и вытечь в повторную пневмонию.

«Я искренне благодарна врачам и всему медицинскому персоналу Воскресенской клиники за проявленную заботу и высокий профессионализм, – резюмировала Татьяна. – Я считала себя здоровым человеком и не думала, что коронавирус меня затронет. Это было испытание. Теперь, когда я смотрю на беспечно гуляющих по городу людей, детей во дворах, мне становится не по себе. Я перестала ныть и жаловаться на то, что сидеть дома нудно и скучно. Я поняла, что если хочу выйти из дома, хочу прекращения всего этого кошмара, то буду неукоснительно выполнять все предписания, буду терпеть, потому что я хочу жить, хочу, чтобы были здоровы мои близкие и друзья».