Медсестра из Минска: Врачи готовятся к «цунами» после этого проклятого парада 4 15.05.2020, 8:40

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ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО «РАДЫЁ СВАБОДА»

Аппаратов ИВЛ на всех не хватает.

За сутки от Covid-19 только в одной из минских больниц умирает минимум три человека. Аппаратов ИВЛ не хватает. Выписывают даже не выздоровевших полностью пациентов, сообщает телеграм-канал "Баста".

"Работаю медсестрой в 6-й городской клинической больнице Минска, терапевтический корпус, - пишет читательница канала. - Практически вся больница уже стала "грязной зоной". Реанимация заложена, в сутки умирает минимум 3 человека. Смерти явно "ковидные", даже если диагноз не стоял официально. Была бы возможность положить на ИВЛ больше людей - лежало бы больше, но самих аппаратов на всех в любом случае не хватит.

Выписываем часто людей не выздоровевших полностью, с кашлем, температурой и иными симптомами, потому что на их места уже очередь из более тяжелых больных. Врачи говорят, что на днях будет просто цунами, после этого проклятого парада. Бывает, что посмотришь на смеющихся беззаботных прохожих из окна, хочется все бросить и уйти, сил и эмоций не хватает. Но и без того скоро некому работать будет. Многие наши коллеги уже заражены".

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