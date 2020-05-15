«Вы выставили нас пушечным мясом перед заразой!»: медик из Каменца жестко обратился к начальству 21 15.05.2020, 8:54

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Спрятавшимся в кабинетах руководителям вряд ли простят смерти людей от эпидемии.

Сотрудник Каменецкой центральной районной больницы призвал главврача учреждения рассказать жителям города о реальной ситуации с коронавирусом и обеспечить средствами защиты своих коллег, сообщает телеграм-канал «Баста».

«Я - коренной житель города Каменец, - пишет он. - Люблю свой родной город, людей,которые в нем живут. Наступило то время, когда нашему городку угрожает неминуемая беда. Если обычные горожане, насмотревшись телевизора, легкомысленно и преступно относятся к своему здоровью и здоровью окружающих, то есть в нашем городе люди, которые как никто знают всю серьезность этой беды.

Я знаю такого человека, но только он как-то странно пытается уберечь наш город. Ложью. Ни в одном медицинском справочнике нет такого лекарства.

Уважаемый главврач ЦРБ Иван Иосифович, кто, как ни вы должны уберечь нас от этой беды? Кто должен донести до наших горожан, что шутки закончились? Или вы бережете только свое здоровье, запершись в своем кабинете и носа из него не высовывая, раздавая распоряжения в телефонном режиме. Вы хоть раз видели постиранный одноразовый халат? На что он похож и какую защиту он дает? Или глаза не видят - сердце не болит?

Вы не сделали ничего для того, чтобы наши врачи, которых на пальцах можно пересчитать, остались в строю. Вы выставили их пушечным мясом перед заразой! А те, кто остался – сколько они еще протянут? А когда они слягут, кто будет лечить тех, кому вы навешали лапши на уши о том, что у нас «все под контролем»? Может, вы себя бережете для последнего боя? Может Вы, как супермен, идете с Covid-19 в одиночку сражаться за жизни и здоровье безответственных людей?

Хотелось бы увидеть этот бой! Вы-врач, вы сами выбрали эту профессию, поэтому спасайте людей, берегите каждого! Ваши коллеги каждый день стоят лицом к лицу со смертью, позаботиться о них – ваш долг. Смерти людей, врачей, детей, сомневаюсь, что кто-то сможет вам простить».

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