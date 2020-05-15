Врач рассказал о стремительном развитии коронавируса в организме 15.05.2020, 9:00

2,446

Состояние больных COVID-19 может ухудшаться с поразительной скоростью.

Ухудшение состояния больных COVID-19, даже если изначально болезнь протекает в легкой форме, может произойти очень скоро, рассказал РИА "Новости" главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов.

"Скорость перехода от легкой в средне-тяжелую и тяжелую формы заболевания очень быстрая. Если утром пациент еще чувствует себя более-менее, то вечером он может оказаться на реанимационной койке", — сказал он.

"К этому, конечно же, не готова и большая часть врачей. Стремительность поражает", — добавил Сапронов. Поэтому, по его словам, для врачей очень важно наблюдение за пациентом.