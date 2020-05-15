Стало известно об уникальном поведении первых людей 15.05.2020, 9:08

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Ученые расшифровали окаменевшие следы из Танзании.

Биолог Кевин Хатала из университета Чатема в Питтсбурге и его коллеги изучили 408 человеческих следов в Энгаре-Серо, Танзания, которые были оставлены в период от 19 100 до 5760 лет назад, пишет nv.ua.

Полученные данные дают представление о движениях и групповом поведении современных людей, которые жили в Восточной Африке в период позднего плейстоцена, отмечают авторы работы.

Это самая большая коллекция следов предков человека была обнаружена около вулкана Ол Доиньо Ленгаи в Танзании. После извержения тысячи лет назад потоки лавы и пепла, вероятно, смешались с водами из озера и образовали толстый слой грязи на равнинах внизу. Некоторое время спустя, прежде чем грязь успела затвердеть, племя прошло по ней, оставив запись окаменелых человеческих следов, которые можно увидеть и по сей день. Эта гипотетическая последовательность событий создала самую большую совокупность древних следов предков человека.

Хатала и его команда говорят, что все следы были оставлены босыми людьми, учитывая, что отпечатки пальцев на ногах легко различимы. Среди следов 17 наборов выглядят так, как будто они были созданы людьми с умеренной скоростью ходьбы, вероятно, представляющими группу, которая двигалась вместе в унисон в юго-западном направлении. В этой группе 14 человек были взрослыми женщинами, вместе с двумя взрослыми мужчинами и одним молодым мужчиной.

Мы не можем быть полностью уверены, почему состав группы представлен в основном взрослыми женщинами, но исследователи предполагают, что совместная добыча пищи может быть самой правдоподобной гипотезой.

«Современные люди, добывающие пищу, уникальны среди приматов тем, что они обычно добывают пищу вместе и в том, что они обычно делят труд между полами. В современных племенах, таких как Хадза, группы взрослых женщин будут совместно добывать пищу, сопровождаемые взрослыми мужчинами», — объясняют авторы в своей статье .

Исследователи говорят, что это может объяснить следы около вулкана, среди которых не нашли следов детей — это неудивительно, если этот район в основном использовался для сбора пищи взрослыми людьми.

«Помимо грудных детей (которых, вероятно, будут нести), дети, как правило, исключаются из этих видов групповой деятельности по поиску пищи и остаются в лагере», — пишут авторы работы.