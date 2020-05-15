«Это очень страшно, у мамы COVID-19, она на ИВЛ» 2 15.05.2020, 9:13

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Дочь медсестры из Пинска срочно ищет донора плазмы.

54-летняя Наталья работает медсестрой в центре коррекционно-развивающего обучения. На прошлой неделе она позвонила дочке с остановки и попросила вызвать такси. Объяснила, что до дома не дойдет: мучает сильная одышка. Потом была скорая, больница и постепенное ухудшение состояния. Вот уже третьи сутки пинчанка находится на аппарате искусственной вентиляции легких. «Ей очень нужен донор плазмы», — дрожащим голосом говорит Екатерина, пишет onliner.by.

— Изначально у мамы была ломота в мышцах, повышение температуры. Она пару дней находилась дома. Ситуация не менялась. Мы запаниковали и настояли на вызове скорой, — рассказывает женщина. — Скорая отвезла ее в больницу, там сделали снимок, сказали, что всё чисто, сделали укол диклофенака и отправили ее домой. Она вышла, позвонила мне и попросила вызвать такси. Говорит: «Не могу сама дойти до остановки». Я возмутилась, мол, как могли тебя в таком состоянии домой отпустить. Но знаете, она, как медик, как-то ничего не возразила.

Двое суток после этого Наталья лечилась дома. В это время с работы из Ивановского района вернулся ее отец тоже с кашлем.

— Я уже тогда подумала, что это коронавирус. В итоге позвонила маме, дала полчаса на сборы и вызвала скорую. Она еще упиралась, мол, зачем скорую, выписали антибиотики, буду лечиться и все такое, — объясняет Екатерина. — Маму положили в больницу. Тетя у меня медик, но она сейчас на карантине дома. Из дома стала звонить, выяснять, что и как, чем ее лечат и так далее. Нас успокоили, сказали, что лечение принимает, мазок сдала. Ей назначили КТ. Думали, на следующий день сделают. Я ей позвонила, спросила, делали, а ей было очень тяжело разговаривать, одышка сильная уже пошла. Я так злилась, что она ничего не объясняет, я не знаю, как мне действовать. Она злилась: «Не звони, мне плохо». Нужно было сразу тогда бить в колокола. Если родители ложатся в больницу, нужно рвать и метать. Это я уже сейчас понимаю.

Компьютерную томографию Наталье в итоге сделали. Екатерина узнала, что у ее матери двусторонняя пневмония.

— Уже в воскресенье маму перевели в кардиологию, где были оборудованы палаты с кислородом. Мама уже толком не могла дышать, — продолжает пинчанка. — Я думала, ну, может, наберется, как-то процесс уже пойдет. Ей же давали огромные дозы антибиотиков, а специфического лекарства от коронавируса не давали, результата мазка не было. Он пришел буквально пару дней назад и показал, что у мамы коронавирус.

— Я до этого не воспринимала серьезно этот вирус, пока мои родители не попали в такую ситуацию, — объясняет Екатерина. — В понедельник уже тетя сказала, что мама в реанимации на ИВЛ. А я слышала эту аббревиатуру по новостям, но что это, не знала. Погуглила, увидела. Все эти дни мама продолжает быть на аппарате.

Врачей из Пинской больницы онлайн консультировали специалисты из Минска. Были обсуждения, чтобы Наталью отправить в столицу, но женщину оставили в Пинске.

— Профессор смотрел ее все анализы и исследования, немножечко лучше анализы стали, но опять же только чуть. У нее стабильное состояние, но не хорошее, каждый час меняется. Каждая ночь для нее — это испытание, ей тяжело, — объясняет Екатерина. — Мне медики стали говорить про переливание плазмы от пациента, который переболел COVID-19. Сейчас нужен такой человек. У него должна быть I группа крови с положительным резус-фактором. Может быть, есть такой человек, который готов сдать кровь и помочь моей маме. За вознаграждение, безусловно. Я понимаю, что переливание плазмы мгновенно моей маме не поможет, но, может быть, хоть немного пойдет улучшение, и это хоть чуть-чуть даст толчок организму, а дальше по чуть-чуть она начнет выздоравливать.

Екатерина просит всех, кто хочет сдать кровь и помочь ее маме, звонить ей по номеру: +375 44 480-14-37 или обращаться по телефонам единого донорского центра: +375 29 362-82-93, +375 17 289-84-84, +375 17 289-86-43, +375 17 289-01-08.