Министр-коммунист Карпенко рассказал, как в школах будут выставлять оценки за год 18 15.05.2020, 9:19

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Игорь Карпенко

Чиновник также анонсировал «торжественные выпускные» и детские лагеря в разгар эпидемии.

Учителя на местах сами будут определять, как им аттестовывать учеников по итогам года. Об этом министр образования Игорь Карпенко рассказал в эфире белорусских телеканалов, сообщает tut.by.

По словам министра, предусмотрены различные способы проведения аттестации. В школах знают, как ее проводить в зависимости от параллели, специфики учебного процесса и посещаемости учениками.

— Вопрос в чисто технологических аспектах. Схема есть, порядок аттестации никто не отменял. Опять же, каждый учитель знает своих подопечных, с кем он занимается. Он оценит в целом, как учащийся в течение года показывал какие знания. Если спорная возникает ситуация, мы определились, что это могут быть индивидуальные консультации-встречи. Это могут быть встречи в шестой школьный день либо после занятий поставлены в расписание. Часы для этого есть, это поддерживающие занятия так называемые, — заявил Карпенко.

Аттестацию могут провести и онлайн, заверил Карпенко.

— Если учитель видит, что человек онлайн работал и у него не возникало никаких вопросов и раньше по этому учащемуся, то может и онлайн аттестовать его, — заявил министр-коммунист.

Карпенко заявил, что «аттестованы будут все». Что же касается вручения аттестатов, то, по мнению министра, оно в условиях эпидемии должно пройти «в торжественной обстановке». Формат школы могут выбрать самостоятельно, это касается и проведения выпускных вечеров.

Что касается каникул, то с 1 июня в разгар эпидемии коронавируса в школах начнут работать школьные лагеря.