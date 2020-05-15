Власти Эстонии хотят прекратить авиасообщение с Беларусью 7 15.05.2020, 9:46

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Уровень распространения коронавируса в нашей стране вызывает у Таллина тревогу.

Правительство Эстонии на заседании 14 мая обсуждало возобновление авиасообщения с некоторыми странами. Во время заседания также прозвучало предложение прекратить авиасообщения с Беларусью из-за уровня распространения коронавируса в нашей стране. Об этом сообщает издание Postimees.

Власти Эстонии уже приняли решение о возобновлении полетов с другими странами Балтии — Литвой и Латвией. Сейчас рассматриваются варианты возобновления авиасообщения с другими странами Европы.

«Конечно, необходимо при первой возможности закрыть минскую авиалинию, поскольку в Беларуси уровень распространения вируса вызывает тревогу. Сегодня можно сказать, что из Таллинна можно было бы открыть авиалинию, например, в Норвегию и, помимо Франкфурта, также в другие города Германии», — сказал министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.

Авиаперелеты между столицами Эстонии и Беларуси осуществляет компания «Белавиа», это один из немногих маршрутов, который остался в расписании авиакомпании. До 21 мая самолеты из Минска в Таллинн и обратно летают дважды в неделю — по понедельникам и четвергам. С 23 мая планировалось, что полеты будут выполняться также по вторникам и субботам.

Напомним, что белорусские власти, в отличие от соседних стран, не закрыли границ и не ввели карантин. По мнению экспертов, Лукашенко проводит целенаправленную политику заражения населения страны коронавирусом.