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Вспышка COVID-19 в Гомеле: муж преподавательницы колледжа на ИВЛ в крайне тяжелом состоянии

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  • 15.05.2020, 9:54
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Вспышка COVID-19 в Гомеле: муж преподавательницы колледжа на ИВЛ в крайне тяжелом состоянии

Учебное заведение стало еще одним очагом коронавируса в городе.

Вспышка коронавируса в Гомельском государственном дорожно-строительном колледже. Заражение обнаружено у одного из преподавателей, сообщает телеграм-канал "Баста".

"Гомельский государственный дорожно-строительный колледж. Коронавирус у преподавателя. Она в больнице, ее муж уже на ИВЛ в крайне тяжелом состоянии. В колледже есть и другие заболевшие", - пишет читатель из Гомеля.

"У нас на работе только вчера узнали что у работницы Covid-19 подтвердился, - пишет сотрудник Гомельского государственного дорожно-строительного колледжа. - Все обработали, да только уже поздно. Она зараженная на работу ходила".

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