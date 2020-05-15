Один из крупнейших производителей золота продал последний актив в России 2 15.05.2020, 9:59

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Канадская компания отказалась от добычи драгоценных металлов в РФ.

Канадская Barrick Gold, второй по величине производитель золота в мире, продала лицензию на месторождение платины и палладия в Мурманской области Федорова тундра. Об этом сообщил губернатор области Андрей Чибис на госкомиссии по Арктике, которая прошла в среду, 13 мая. По его словам, покупателем выступил консорциум инвесторов с участием «Ростеха», сообщает РБК.

Представитель «Ростеха» подтвердил, что госкорпорация через дочернюю компанию в составе консорциума «Федорово Холдинг» приобрела права на эту лицензию. «Дочке» «Ростеха» «РТ-Развитие бизнеса» принадлежит 25,1% «Федорово Холдинг». Частного партнера, получившего контрольный пакет в СП, представитель госкорпорации не раскрыл.

Кто мог стать партнером «Ростеха»

Согласно данным СПАРК, еще 74,9% «Федорово Холдинг» принадлежат Олегу Селезневу, который входил в совет директоров Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) как минимум 15 лет — с апреля 2005 года. В новый совет директоров ЧТПЗ, избранный в феврале 2020 года, Селезнев не попал. Но бенефициаром контрольного пакета и партнером «Ростеха», как утверждает источник, знакомый с новыми владельцами Федоровой тундры, может быть бывший работодатель Селезнева — владелец ЧТПЗ Андрей Комаров, состояние которого Forbes оценил в $550 млн. По версии собеседника РБК, миллионеру интересны золото и платиноиды и год назад он «нанял специалиста на это направление» (кто это, источник РБК не уточняет). Но представитель ЧТПЗ информацию об участии Комарова в проекте опроверг. С самим Селезневым связаться не удалось.

«Федорова тундра — месторождение, крупнейшее в мире по запасам палладия, очень актуальное и важное», — напомнил в рамках госкомиссии Чибис. По его словам, проекту нужна федеральная поддержка, потому что речь идет об инвестициях 60 млрд руб. и запасах 300 т палладия. Срок запуска месторождения, по его словам, — 2027 год.

Для Barrick Gold, которая владеет проектами в Южной и Северной Америке, Африке, Папуа Новой Гвинее (ее выручка в 2019 году составила $9,7 млрд), Федорова тундра была последним российским активом. Канадский инвестор приобрел 50% в проекте еще в 2001 году, в 2009-м довел свою долю до 80%. Но уже тогда, в 2009 году, мурманские власти заявляли, что Barrick приостановила разработку Федоровой тундры из-за кризиса. С тех пор проект практически был заморожен.

У Barrick Gold были и другие инвестиции в России. В 2003-м она стала инвестором Highland Gold Романа Абрамовича, постепенно увеличив свою долю с 10 до 20%. Но в 2012 году она продала свою долю в этом проекте примерно за $130 млн. Канадский инвестор пояснял, что участие в российской компании больше «не является ключевым бизнесом» и «не входит в стратегию». По данным «Коммерсанта», Barrick принял принципиальное решение уйти из России еще в 2006 году, так как планировал выйти на более крупные проекты, такие как крупнейшее месторождение золота Сухой Лог в Иркутской области. Но продажа этого актива откладывалась более 20 лет, а в январе 2017 года его купило совместное предприятие «Полюса» Саида Керимова и «Ростеха».

За лицензию на Федорову тундру Barrick Gold вряд ли получила больше, чем вложила в проект, — $60 млн (данные властей Мурманской области), считает руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. Продать этот актив канадскую компанию вынудили проблемы с лицензией на Федорову тундру (нынешняя лицензия истекает в 2021 году, в 2017-м компания просила ее продлить) и ее местоположение, предполагает он. Цену сделки Чибис и представитель «Ростеха» не назвали. РБК направил запрос в пресс-службу Barrick Gold.

Новых инвесторов могла заинтересовать Федорова тундра из-за высоких цен на палладий, замечает Худалов. Цены на палладий достигали рекордных $2875 за унцию в феврале 2020 года, но затем упали на фоне пандемии коронавируса до $1500 в марте. Сейчас они находятся на уровне $1900 за унцию.

В связи со сменой акционеров проекта Чибис попросил вице-премьера Юрия Трутневу «ускорить выдачу соответствующей лицензии на нового собственника», добавив, что консорциум уже подал соответствующую заявку в Роснедра. Кроме того, по его словам, необходима поддержка в части создания инфраструктуры — ремонт грунтовой дороги и строительство высоковольтной линии электропередач.