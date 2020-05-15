«Ситуация с COVID-19 пугает»: репортаж с главного призывного пункта Минской области 4 15.05.2020, 10:19

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Фото: Павел Шнип

В разгар эпидемии коронавируса в Беларуси проходит весенняя призывная кампания.

Корреспонденты mlyn.by побывали на областном сборном пункте и узнали, сколько новобранцев Минщины пополнят армейский строй и какие коррективы в привычную работу военкомата внесла пандемия.

К сборному пункту подъезжает автобус. Выходить из него никто не спешит: доктора на месте меряют температуру будущим призывникам.

Этой весной областной комиссариат планирует призвать порядка 700 человек. Отправки в войска начались с 11 мая и продлятся до конца месяца. В первые дни новобранцев определяли в 5-ю бригаду специального назначения в Марьиной Горке и 103-ю отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду в Витебске. В среду (день, когда мы побывали в военкомате) парней принял 72-й Объединенный учебный центр подготовки прапорщиков и младших специалистов в Печах.

Там, где работает медкомиссия, небольшая очередь. К каждому доктору (а пройти нужно невролога, стоматолога, дерматолога, окулиста, хирурга и терапевта) парни заходят в масках и перчатках. У одного из призывников даже заметили защитный экран.

19-летний Павел Вергейчик из Дзержинска только-только окончил столичный колледж промышленности и строительных материалов по специальности «Техник-технолог»:

— Заранее знал, что весной попаду в войска и морально к этому готовился. Ситуация с «ковидом», конечно, пугает. Родители тоже переживают.

22-летний Андрей Полушевич из Молодечно говорит:

— Больше расстраивает не ситуация с коронавирусом, а то, что запрещены посещения и увольнительные. А солдатская жизнь без них сложна!

За четыре прошедших дня нынешней кампании армейский строй пополнили примерно 150 новобранцев из центрального региона. Врач Сергей Дерман, руководящий работой врачей-специалистов Минской областной призывной комиссии, делает первые выводы:

— Годных парней к службе в армии стало больше. Возможно, это продиктовано февральскими изменениями критериев к здоровью призывников. Медицина стремительно развивается. И если раньше просто могли послушать человека через фонендоскоп, то теперь более тщательный подход к делу: УЗИ сердца, томография. Призывник обследуется полностью. В связи с этим и лазеек «откосить» стало меньше.