Саакашвили заявил, что Украине нужно отказаться от сотрудничества с МВФ 8 15.05.2020, 10:41

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Михаил Саакашвили

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Экс-президент Грузии заявил, что Украина достаточно сильная, чтобы отказаться от кредитов МВФ.

Бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" вечером 14 мая высказал мнение, что Украина должна отказаться от кредитов Международного валютного фонда, передает gordonua.com.

По его словам, МВФ дает денег "ровно столько", чтобы Украина рассчитывалась за внешние долги.

"И мы из-за этого вынуждены постоянно ходить на поклон. Я в свое время в Грузии отказался от услуг МВФ. Я думаю, что Украина сильная достаточно потенциально, чтобы от этого отказаться. Но, конечно, не с той целью, чтобы вернуть старых воров, а для того, чтобы цивилизованным путем совершить реформы и изменения. И в этом смысле у нас все еще впереди", – отметил Саакашвили.

В декабре 2019 года Украина и МВФ договорились о программе расширенного финансирования (EFF) сроком на три года в размере 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд). Ни одного транша по этой программе Киев пока не получил. В МВФ заявили, что рассматривают вариант более серьезной финансовой поддержки Украины в период пандемии коронавируса.

Перед предоставлением кредита МВФ настаивал на открытии рынка земли и запрете возврата национализированных банков бывшим собственникам (этот документ, в частности, исключит возможность возвращения "ПриватБанка" бизнесмену Игорю Коломойскому). Директор-распорядитель Фонда Кристалина Георгиева отмечала, что принятие этих документов "позволит быстро продвинуться вперед, доработав параметры нового соглашения с более широким доступом, чем предполагалось ранее".

Закон о земельной реформе Верховная Рада приняла 31 марта 2020 года. Рынок земли в Украине должен заработать с 1 июля 2021 года.

Законопроект об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности парламент пока принял в первом чтении. Во втором чтении документ может быть проголосован 13 мая.