Археологи обнаружили Римские поселения не выходя из дома 15.05.2020, 11:11

Объекты относятся к периоду между 300 годом до нашей эры и 300 годом нашей эры.

Археологи-любители из Великобритании, изучавшие спутниковые фотографии на предмет интересных объектов, обнаружили следы древнеримских поселений между Дэвоном и Корнуоллом. Энтузиасты сделали археологическое открытие, не выходя из дома и не нарушая режим самоизоляции, пишет lenta.ua.

Анализ спутниковых снимков, на которых запечатлены территории между Дэвоном и Корнуоллом, позволил археологам-любителям обнаружить примерно три десятка неизвестных науке древних поселений, которые, как предполагается, сохранились с римских времен. Среди объектов, обнаруженных на спутниковых фото — следы древних построек, а также дороги, которые соединяли древние населенные пункты.

Комментируя итоги работы энтузиастов, доктор археологии Крис Смарт из Университета Эксетера заявил, что результаты просто удивительные. Столь впечатляющие открытия, по словам Смарта, обычно делаются исключительно при полевой работе, но теперь ясно, что анализ спутниковых материалов может быть не менее эффективным.

Археологи отправятся в экспедицию, как только завершится карантин, но уже и сейчас несложно предположить, что среди объектов, которые относятся к периоду между 300 годом до нашей эры и 300 годом нашей эры, полно ценных артефактов. Для того, чтобы их не растащили вооруженные металлоискателями жители окрестностей, археологи держат в секрете точные координаты находок.