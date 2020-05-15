Солигорск: У замглавы военкомата, который поздравлял ветеранов 9 мая, коронавирус 7 15.05.2020, 11:13

2,303

Фото: onliner.by

Он лично приходил к ветеранам.

У замглавы военного комиссариата Солигорского и Любанского районов Минской области выявлен коронавирус.

Об этом Charter97.org сообщил читатель.

«Замглавы военного комиссариата на 9 мая лично поздравлял с Днем победы всех ветеранов города. Сегодня стало известно, что у него выявлена «корона». Надо полагать, в Солигорске через пару недель ветеранов не останется. Геноцид», - заключил читатель.

Ранее Charter97.org сообщал о заражении ветеранов коронавирусом в разных городах Беларуси. Власти организовывали массовые мероприятия с участием ветеранов. К ветеранам военные и чиновники приходили без каких-либо средств защиты.