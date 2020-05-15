Гитанас Науседа: БелАЭС — вопрос ядерной безопасности всего ЕС 1 15.05.2020, 12:06

Гитанас Науседа

Фото: DELFI

Президент Литвы обратился к главе Еврокомиссии.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен лично подключиться к решению вопросов, связанных с обеспечением безопасности БелАЭС. Накануне политики поговорили по телефону, сообщает пресс-служба литовского президента, пишет tut.by.

Президент Литвы заявил о своей обеспокоенности, что «без устранения очень серьезных проблем безопасности АЭС» на площадку доставлено ядерное топливо для его загрузки в ближайшее время.

По мнению Науседы, Еврокомиссия должна добиться, чтобы Беларусь обеспечила выполнение требований ЕС по стресс-тестам до запуска электростанции для гарантии безопасности граждан ЕС. Науседа рассказал о переговорах с Лукашенко и его согласии принять международных экспертов для проверки безопасности АЭС.

Литовский президент отметил, что страна готова стать региональным центром гражданской безопасности ЕС по реагированию на ядерные и радиационные инциденты.

— Белорусская АЭС — это вопрос ядерной безопасности всего ЕС, а также испытание солидарности, коллективного реагирования и ответственности за граждан ЕС. Мы обязаны гарантировать свою собственную безопасность и безопасность всех граждан ЕС, а также обеспечить, чтобы электроэнергия, произведенная на небезопасных электростанциях в третьих странах, не попадала на внутренний рынок ЕС, — сказал президент.

Напомним, 6 мая на площадку строительства Белорусской атомной электростанции прибыл состав с ядерным топливом для первого энергоблока. Литва сразу же направила в Беларусь ноту и призвала уделить первостепенное внимание безопасности, а не графикам строительства станции. За день до этого сейм Литвы принял резолюцию об угрозе БелАЭС.

27 апреля президент Литвы Гитанас Науседа пообщался с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Во время беседы он попросил Украину пересмотреть вопрос о покупке электроэнергии с БелАЭС. Через два дня глава МИД Литвы Линас Линкявичюс попросил поддержки у заместителя госсекретаря США по поводу БелАЭС.

БелАЭС в Островце строится по российскому проекту, на строительство также был выдан Россией экспортный кредит размером до 10 млрд долларов. Межправительственное соглашение о строительстве станции предусматривает сотрудничество в проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию под ключ двух энергоблоков АЭС.

Сроки пуска первого энергоблока не раз сдвигались. Недавно министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич рассказал, что физический пуск первого энергоблока запланирован на июнь 2020 года, а энергетический — на сентябрь — октябрь.