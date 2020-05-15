закрыть
15 мая 2020, пятница, 12:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Назван простой способ бесплатно заполучить место в бизнес-классе самолета

  • 15.05.2020, 12:23
Назван простой способ бесплатно заполучить место в бизнес-классе самолета

Секрет раскрыли специалисты онлайн-сервиса для поиска авиабилетов Skyscanner.

Специалисты онлайн-сервиса для поиска авиабилетов Skyscanner назвали простые способы бесплатно заполучить место в бизнес-классе при путешествии на самолете. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Daily Express.

Так, по словам менеджера по развитию компании Линна Уника, больше всего шансов добиться мест в классе повышенного комфорта у тех, кто совершает перелет в дни каникул банковских работников и других бизнес путешественников. Тогда, заверяет эксперт, большинство мест в первом классе будет свободно, и некоторые из них могут предложить туристам из эконома.

Кроме того, подобные бонусы возможны, если пассажир всегда будет выбирать одну и ту же авиакомпанию. Уник рекомендовал присоединиться к программе лояльности и отметил, что лояльные клиенты первыми получают скидки и повышение класса.

Вдобавок специалист посоветовал заранее приезжать в аэропорт. «Если вы прибудете на рейс одним из первых, то будете первым, кто узнает, есть ли свободные места в бизнес-классе», — уточнил он.


популярное за неделю

Мнение

Всему свое время
Всему свое время Алесь Круткин
Всю правду о коронавирусе в Беларуси вы сможете узнать только на сайте «Хартия’97»
Всю правду о коронавирусе в Беларуси вы сможете узнать только на сайте «Хартия’97»
Узурпатор хочет заразить как можно больше людей
Узурпатор хочет заразить как можно больше людей Андрей Санников
Новая Хатынь
Новая Хатынь Дмитрий Растаев