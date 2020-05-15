Назван простой способ бесплатно заполучить место в бизнес-классе самолета 15.05.2020, 12:23

Секрет раскрыли специалисты онлайн-сервиса для поиска авиабилетов Skyscanner.

Специалисты онлайн-сервиса для поиска авиабилетов Skyscanner назвали простые способы бесплатно заполучить место в бизнес-классе при путешествии на самолете. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Daily Express.

Так, по словам менеджера по развитию компании Линна Уника, больше всего шансов добиться мест в классе повышенного комфорта у тех, кто совершает перелет в дни каникул банковских работников и других бизнес путешественников. Тогда, заверяет эксперт, большинство мест в первом классе будет свободно, и некоторые из них могут предложить туристам из эконома.

Кроме того, подобные бонусы возможны, если пассажир всегда будет выбирать одну и ту же авиакомпанию. Уник рекомендовал присоединиться к программе лояльности и отметил, что лояльные клиенты первыми получают скидки и повышение класса.

Вдобавок специалист посоветовал заранее приезжать в аэропорт. «Если вы прибудете на рейс одним из первых, то будете первым, кто узнает, есть ли свободные места в бизнес-классе», — уточнил он.