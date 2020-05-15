Новые очаги коронавируса в Могилевской области 15.05.2020, 12:28

COVID-19 продолжает распространяться по всей Беларуси.

Новые очаги коронавируса в населенных пунктах Могилевской области. Читатели Telegram-канала «Баста!» сообщают о распространении заражения в Дрибине, Кировске и Славгороде.

Могилевский район

"Агрогородок Межисетки, предприятие "Серволюкс Агро”. Несколько человек с подтвержденным анализом на коронавирус. Проводится постоянно дезинфекция, и на территории и на самом предприятии. Все в масках и перчатках. Очень много работников болеет”, - пишет читатель.

Дрибин

"Забрали ночью в Дрибине супружескую пару, результатов пока никто не говорит, но их детей в школе уже почти неделю нет", - сообщает подписчик.

Кировск

"Могилевская область, город Кировск. Вчера стало известно, что в местном отделении "Белгосстраха" есть случаи заражения. Несколько сотрудников - на больничном с 30 апреля. Тесты делать не хотели, пока не позвонили из Могилева и не обязали сделать их", - пишут работники отделения банка.

Славгород

"Славгород, Могилевская область, школа №1. Пятый класс отправлен на карантин. Заболела мама одной из учениц”, - сообщает читатель.

Могилев

"Магазин "Перекрёсток Авеню", город Могилев. После выявленной "короны" у сотрудника интернет-доставок обнаружен вирус у продавца и уборщицы. Остальные продавцы на смене поехали сдавать тесты", - пишет работник магазина.

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