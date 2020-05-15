Малгожата Кидава-Блоньская не будет баллотироваться на пост президента Польши 15.05.2020, 12:30

Малгожата Кидава-Блоньская

Правление «Гражданской платформы» примет решение о выборе нового кандидата на пост президента Польши.

Вице-спикер Сейма Польши, кандидат от оппозиционной партии «Гражданская платформа» Малгожата Кидава-Блоньская не будет баллотироваться на пост президента на предстоящих выборах. О решении политик сообщила во время пресс-конференции, передает «Радио Польша».

«У меня есть для вас несколько новостей. Во-первых, я верю, что через несколько недель у нас будет новый президент. Вторая заключается в том, что я не буду участвовать в этих выборах», — сообщила Малгожата Кидава-Блоньская.

«Я знаю, что несу ответственность за то, что произошло, потому что низкий рейтинг поддержки моей кандидатуры вызван тем, что поляки не знали, буду ли я участвовать в выборах или нет», — сказала она.

«Я не хочу становиться обузой для всей партии», — добавила она.

Предполагается, что правление «Гражданской платформы» примет решение о выборе нового кандидата на пост президента в ходе встречи, которая началась в 10 часов.