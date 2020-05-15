Жительнице Барановичей выписывают лекарства, но не говорят, чем она болеет 2 15.05.2020, 12:36

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почти половина зарплаты ушла на медикаменты.

Жительница Барановичей, находясь на больничном, получила зарплату 350 рублей, почти половина из которых ушла на лекарства, сообщает Telegram-канал «Баста!»:

- 20 мая будет ровно месяц, как я заболела непонятно чем. 14 мая мне открыли уже третий больничный, а лечение так и не поменяли. Назначили тот же антибиотик, который мне выписывали 4 мая, добавили "Ангримакс" и успокоительное "Ноофен". На вопрос, чем же я всё-таки я болею, не отвечают. Анализы тоже не назначают.

Мне с каждым днем становится хуже. К кашлю, температуре, слабости, добавились головные боли и тошнота. Я уже не знаю, что делать и куда обращаться, руки опускаются. Неужели надо дождаться того момента, пока мне станет совсем плохо, чтобы врачи все-таки обратили внимание на мою проблему со здоровьем.

Мне уже не на что покупать лекарства. Работодатель удивил с оплатой больничного - за апрель я получила 350 рублей. 150 из них ушли на лекарства. Как жить на такие деньги.

Почему нашу страну довели до такого. Беспредел - везде. Мы не люди, а рабы какие-то. Это просто крик души. Скажите, как на больничном заработать себе на лекарства! Боюсь, что зарплату за май вообще получу рублей на 100.

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