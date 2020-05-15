В Лиде на свободу вышел фельдшер скорой помощи 13 15.05.2020, 13:16

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Павла Палейчика встречала жена Юлия

Фото: svaboda.org

Павел Палейчик поблагодарил белорусов за поддержку.

В Лиде после 7 суток ареста на свободу вышел фельдшер-правдоруб Павел Палейчик, работающий на "скорой". Он заявил, что отправить его "на сутки" приказал начальник местной милиции. Как сообщает “Радыё Свабода”, за решётку Палейчик попал впервые. Он признаётся, что сначала "растерялся немного".

Фельдшера обвинили в участии в "несанкционированном мероприятии". Во время стрима Павел Палейчик рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются местные медики во время эпидемии коронавируса. 7 мая его после рабочей смены вызвали в милицию и задержали, суд состоялся на следующий день.

"Я надеялся, что штраф заплачу, и всё, — говорит Павел. — Когда объявили, что 7 суток ареста, растерялся. Я первый раз в такой ситуации, впервые в жизни... Меня трясло. Первые три дня вообще тяжело было", - сказал фельдшер.

"Сначала я с одним человеком сидел, потом четыре дня один был в камере, — продолжает свою историю фельдшер. — В последний день меня перевели в другую камеру, где был осужденный также. В камерах уже знали, что мы "политзаключенные“... Я совершенно не знаю, что происходило эти семь дней. Там полная изоляция, на улицу не выйти даже".

"Я очень благодарен за поддержку, за письма", - говорит Павел. - Я получил четыре письма. Все благодарят за правду. За то, что не боялся рассказать. Из Минска, из Сморгони, двое из Лиды".

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org