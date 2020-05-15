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«Жидкий кислород в больнице за сутки уходит тоннами, окна морга горят уже и по ночам»

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  • 15.05.2020, 13:23
  • 5,385
«Жидкий кислород в больнице за сутки уходит тоннами, окна морга горят уже и по ночам»
Фото: tvergazservis.ru

Столичный медик поделился шокирующей информацией.

Телеграм-канал «Народный репортер» опубликовал информацию от работника одной из больниц Минска:

«10 мая: раньше 3х тонн жидкого кислорода хватало на дней 8-10, теперь улетает за 2-3 дня.

12 мая: 3х тонн кислорода хватает уже меньше чем на 2е суток.

14 мая: 3х тонн кислорода уже хватает меньше чем на 30 часов, а окна в секционном зале морга уже и по ночам горят».


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