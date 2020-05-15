«Жидкий кислород в больнице за сутки уходит тоннами, окна морга горят уже и по ночам»4
- 15.05.2020, 13:23
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Столичный медик поделился шокирующей информацией.
Телеграм-канал «Народный репортер» опубликовал информацию от работника одной из больниц Минска:
«10 мая: раньше 3х тонн жидкого кислорода хватало на дней 8-10, теперь улетает за 2-3 дня.
12 мая: 3х тонн кислорода хватает уже меньше чем на 2е суток.
14 мая: 3х тонн кислорода уже хватает меньше чем на 30 часов, а окна в секционном зале морга уже и по ночам горят».