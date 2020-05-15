Топ-5 культовых моделей авто, которые превратят в электромобили 7 15.05.2020, 13:43

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Некоторые бренды решили дать новую жизнь старым автомобильным легендам.

Растущая популярность электромобилей стала поводом для некоторых брендов дать новую жизнь старым автомобильным легендам, пишет interfax.by .

Volkswagen T1

Первому немецкому микроавтобусу, любимому "дому на колесах" для тысяч рокеров и хиппи всего мира, недавно исполнилось 70 лет. "Хиппимобиль" сняли с производства в 1967 году, однако спустя полвека Volkswagen продемонстрировал концепт электрического T1. Ожидается, что в 2020 году он уйдет в серию.

BMW Isetta

Мегапопулярный в послевоенной Европе микроавтомобиль еще одного бренда из Германии в новой инкарнации, как ожидается, появится в продаже уже в следующем году.

Mercedes G-класса

Гелендваген, в отличие от предыдущих моделей, успешно производится и в наши дни. Производитель с гордостью наделяет его эпитетом "неподвластный времени". Единственное, в чем поддался времени брутальный внедорожник - вдогонку современным веяниям в модельном ряду в ближайшие годы появится его полностью электрическая версия.

Hummer

Еще один внедорожник, при этом "прямой наследник" военной техники, был снят с производства десять лет назад. Казалось бы, для ностальгии по этой модели прошло недостаточно времени, но - объявлено официально - Hummer возродят уже осенью следующего года. Будет оснащаться модель исключительно электрическими силовыми установками. При этом, среди возможных вариантов предложат спайку трех моторов общей мощностью почти в тысячу "лошадей".

Ford F-150

Один из самых успешных в истории фордов и самый популярный в мире пикап спустя 70 с лишним лет и 13 поколений с начала производства дополнят электрической модификацией.