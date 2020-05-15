Коронавиорус бушует в Брестской и Гродненской областях: новые очаги 15.05.2020, 13:45

2,748

Фото: kp.by

Информация о последних случаях заражения в западных регионах Беларуси.

Читатели телеграм-канала "Баста!" сообщают о новых случаях заражения Covid-19 в Брестской и Гродненской областях.

Каменецкий район

"В поселке Беловежский несколько семей дали положительные результаты. Тесты сделали за три дня, люди из этих семей работали на местном мясокомбинате", - пишет читатель.

Брест

"Брест, улица Мошенского, 100. Забрали жителя с коронавирусом. Подъезд №8 обработали", - сообщает подписчик.

Пинск

"Я являюсь прихожанкой одного из костелов в Пинске. Вчера узнала, что в конце прошлой недели скорая забрала в больницу ксендза с двусторонней пневмонией. До этого, как известно, в реанимацию попал епископ. О том, что ксендз попал в больницу никому ничего не было сказано, даже сотрудникам курии", - сообщает подписчица из Пинска.

Гродно

"Коронавирус подтвержден у одного сотрудника техперсонала школы №36 в Гродно. Много учителей на больничном, но детей зазывают в школу. Аттестация за четвертую четверть, только при личном присутствии, даже при наличии одной оценки", - пишет житель Гродно.

Ивье

"Подозрение на заражение коронавирусом – в Ивьевской средней школе. Школу закрыли на карантин, говорят, что из-за пневмонии", - пишет житель Ивья.

Гродненский район

"В поселке Сопоцкин Гродненского района выявлен очаг коронавируса. С понедельника закрыты на карантин больница и поликлиника. Многие медицинские работники - на самоизоляции, у кого-то подтвержден коронавирус. Пациенты с "соцкоек" в больнице отправлены неизвестно куда, у пяти из шести подтвержден коронавирус. Местные сотрудники "Белтелекома" на больничных", - сообщает подписчик.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.