Программа Навального набрала необходимые 100 тысяч подписей 3 15.05.2020, 13:52

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Алексей Навальный

Фото: AP

Программа российского оппозиционного политика предусматривает прямые денежные выплаты всем россиянам.

Программа Алексея Навального "Пять шагов для России", предусматривающая прямые денежные выплаты всем россиянам, менее чем за сутки набрала необходимые 100 тысяч подписей на сайте "Российская общественная инициатива" (РОИ). Теперь ее должны рассмотреть государственная комиссия, передает kasparov.ru.

Время рассмотрения экспертной группой составляет два месяца. РОИ — единственный ресурс в России, петиции на котором рассматриваются властями разных уровней.

На сайте кампании было собрано 470 тысяч подписей, на change.org — более 350 тысяч, во "ВКонтакте" — 650 тысяч. На сайте РОИ петиция прошла модерацию только 14 мая. В ночь на пятницу сотрудники Фонда борьбы с коррупцией обвинили модераторов сайта РОИ в занижении числа подписей под петицией.

Программа Навального предусматривает выплаты по 20 тысяч рублей каждому россиянину в апреле, мае и июне и еще по 10 тысяч рублей за каждого ребенка.

В Кремле эти предложения называли популизмом. 11 мая президент России Владимир Путин объявил о прямых выплатах россиянам с детьми до 16 лет.