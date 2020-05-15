Офис Зеленского назвал сроки получения Украиной первого транша МВФ 4 15.05.2020, 14:04

Страна выполнила ключевое требование фонда.

Украина рассчитывает получить первый транш от Международного валютного фонда в течение недели или двух, однако общий размер программы все еще дорабатывается.

Об этом в комментарии агентству Reuters сообщила замглавы Офиса президента Украины Юлия Ковалив.

По словам представительницы Офиса президента Украины, несмотря на то, что финальный объем помощи Украине по программе stand by еще не согласован, МВФ готов перечислить первый транш в ближайшие недели, поскольку Украина выполнила ключевое требование фонда и приняла "антиколомойский" закон.

В комментарии агентству Ковалив отметила, что принятие парламентом банковского закона в среду, 13 мая, является «явным свидетельством того, что в Украине есть приверженность к проведению реформ».

Ранее о планах фонда перечислить Украине первый транш до конца мая заявляли министр финансов Сергей Марченко и премьер-министр Денис Шмыгаль. По словам Марченко, в рамках первого транша Украина может получить $1,75 млрд от МВФ до конца мая.

Напомним, что 7 мая представитель Фонда Джерри Райс сообщил на брифинге, что Украина и МВФ в рамках переговоров о новой программе сотрудничества переориентировались с ранее предварительно согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF на 18-месячную программу stand by.

Заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован отметил, что объем трехлетней программы EFF, которая обсуждалась ранее, должен был быть на уровне $8 млрд. Из них $5 млрд Украина могла бы получить до конца 2021 года, остальные $3 млрд — в 2022—2023 годах.

В рамках новой программы stand by обсуждается получение тех же $5 млрд в течение следующих 18 месяцев, пояснил Рашкован. Он подчеркнул, что получить деньги в рамках программы stand by легче, поскольку этот инструмент Фонда не направлен на структурные реформы.

За переговоры с Киевом в МВФ теперь отвечает Иванна Владкова Голлар: с 1 мая она стала главой миссии МВФ в Украине вместо Рона ван Родена.