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Новые вспышки COVID-19 в Минске: «скорые» поехали по адресам

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  • 15.05.2020, 14:14
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Новые вспышки COVID-19 в Минске: «скорые» поехали по адресам

Многих заболевших госпитализируют.

Новые фото из Минска опубликовал телеграм-канал «Баста!». Медики проверяют состояние пациентов, многих госпитализируют. В некоторых подъездах проводят дезинфекцию.

Адреса на фото: Слободская, 37, Семенова, 28, Одинцова, 115, Орловская, 86.

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