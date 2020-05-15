Новые вспышки COVID-19 в Минске: «скорые» поехали по адресам

Новые вспышки COVID-19 в Минске: «скорые» поехали по адресам1
- 15.05.2020, 14:14
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Многих заболевших госпитализируют.
Новые фото из Минска опубликовал телеграм-канал «Баста!». Медики проверяют состояние пациентов, многих госпитализируют. В некоторых подъездах проводят дезинфекцию.
Адреса на фото: Слободская, 37, Семенова, 28, Одинцова, 115, Орловская, 86.
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