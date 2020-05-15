Бизнесмен обратился к белорусским медикам 8 15.05.2020, 14:29

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Фото: tut.by

Он призвал медиков прекратить замалчивать проблемы, связанные с коронавирусом.

Бизнес-ангел Кирилл Волошин опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором призвал белорусских медиков прекратить замалчивание проблем, связанных с эпидемией коронавируса. Он также пообещал взять все расходы на себя.

По словам Волошина, не должно быть так, что реальную статистику по количеству больных и тестов знают знают «лишь семьи, коллективы и анонимные telegram’ы, а власть с Минздравом не принимают должных мер, при этом еще и экспортируют маски в РФ и Германию.

Он выразил возмущение тем, что буквально единицы медиков решаются сообщать прессе об условиях своей работы и называть настоящие данные по эпидемии. Волошин призвал их подавать максимальное количество обращений в государственные учреждения с описанием всех проблем, а расходы на подготовку обращений квалифицированными юристами пообещал взять на себя.

«Давайте вместе искоренять этот африканско-совковый подход власти к нашей медицине! Ведь, не дай Бог, пациентами могут стать ваши близкие, друзья или вы сами (что вероятно при отсутствии у вас достаточного объема защитных средств», - написал Волошин.