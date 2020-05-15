«Роснефть» стала убыточной впервые за восемь лет 4 15.05.2020, 14:26

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Долговая нагрузка компании выросла до $67 миллиардов.

Крупнейшая добывающая компания России - ПАО «Роснефть» - завершила первый квартал 2020 года с чистым убытком в 156 млрд рублей, следует из отчетности по МСФО, опубликованной в пятницу, пишет finanz.ru.

Отрицательный квартальный результат - первый с 2012 года - был ожидаем, однако его масштаб почти вдвое превзошел прогноз: в среднем опрошенные «Интерфаксом» аналитики закладывали 90 млрд рублей убытка.

По финансовым результатам компании ударила девальвация рубля, из которой долг, примерно наполовину номинированный в иностранной валюте, резко увеличился в рублевом выражении.

Хотя «Роснефть» погасила 1,6 млрд долларов валютных обязательств, а рублевый займы увеличила всего на 35 млрд рублей, из-за роста курса доллара - на 27% за январь - общий размер задолженности компании подскочил с 3,828 до 4,228 триллиона рублей.

Если же учесть долг по предоплатным контрактам, в рамках «Роснефть» заложила еще не добытое сырье для получения кредитов в Китае, то долговая нагрузка компании выросла до 4,888 триллиона рублей (67 млрд долларов).

По итогам квартала «Роснефть» на 2,2% сократила добычу нефти (4,64 млн баррелей в сутки), на 3% - добычу газа (16,63 млрд кубометров), при этом падения рубля оказалось недостаточно, чтобы компенсировать снижение мировых нефтяных цен. Средняя стоимость реализации Urals упала как в долларах (на 21,8%), так и в рублях (на 18,5%).

В результате выручка «Роснефти» сократилась на 15%, до 1,732 трлн рублей, а операционная прибыль - более чем втрое с 341 до 101 млрд рублей.

Чтобы избежать кассового разрыва, «Роснефть» на 13,5% сократила капитальные затраты. В результате свободный денежный поток - разница между поступлениями на счета и оттоком - остался положительным - 131 млрд рублей.

Запасы валюты на счетах «Роснефти» продолжили сокращаться: начав квартал с 5,2 млрд долларов ликвидных активов, компания завершила его имея уже 4,6 млрд. В годовом выражении «долларовая подушка» «Роснефти» сдулась почти вдвое - на 4,2 млрд долларов.

«Динамика финансовых показателей Роснефти в отчетном период полностью объясняется слабой рыночной конъюнктурой», - констатирует ведущий аналитик «Велес Капитала» Александр Сидоров. Рынок не реагирует на убыток, посколько снижение результатов «уже заложено в котировках», добавляет он. На 12.51 (по Минску) бумаги «Роснефти» на МосБирже дорожают на 1,53%, до 352,45 рубля за штуку.

С учетом «драматического состояния» нефтяного рынка «Роснефти» придется оптимизировать часть капитальных затрат, предупредил 12 мая глава компании Игорь Сечин: они уменьшатся с 950 до 750 млрд рублей.

Это необходимо, чтобы «сохранить финансово-экономическую стабильность для компании», подчеркнул он.