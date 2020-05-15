Врач из Витебска рассказал об особенностях и опасности коронавируса 3 15.05.2020, 14:37

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Почти половина умерших – люди среднего возраста без сопутствующих заболеваний.

Владимир Мартов, завотделением анестезиологии и реанимации больницы скорой медицинской помощи Витебска, рассказал, каким образом медики борются с коронавирусом. Его интервью опубликовало издательство «Медицинская литература».

Владимир Мартов, завотделением анестезиологии и реанимации больницы скорой медицинской помощи, рассказал, каким образом медики борются с коронавирусом.

Врач считает, что коронавирусная – это своеобразная инфекция. Некоторые пациенты почему-то, а наука позже поймет почему, буквально сваливаются и требуются чрезвычайные меры, которые во время других ОРЗ не применяются.

«Лечения этой инфекции не существует. Есть некоторые пациенты, их количество невелико, которым нужен кислород. А также их нужно класть на живот. Поэтому необходим анестезиолог-реаниматолог. Именно анестезиолог является специалистом по доставке кислорода и оценке его достаточности», – говорит Владимир Мартов.

Врач обращает внимание, что для части пациентов эта инфекция, в отличие от других ОРВИ, является фатальной. Владимир Мартов констатирует, что необязательно жертвами коронавируса становятся люди с тяжелыми сопутствующими хроническими заболеваниями. Также необязательно, что от коронавируса умирают только люди в зрелом возрасте. Почти половина умерших – лица в возрасте 47-60 лет без сопутствующих заболеваний.