СБУ уволила подозреваемого в госизмене генерала Шайтанова 15.05.2020, 14:33

Воинское звание у него пока остается.

Служба безопасности Украины уволила генерал-майора Валерия Шайтанова, который подозревается в государственной измене и терроризме. Об этом в комментарии «Українським новинам» сообщил глава СБУ Иван Баканов.

Шайтанова уволили после того, как он обжаловал свой арест.

Баканов отметил, что другого решения быть не могло, поскольку Шайтанов подозревается в совершении уголовных преступлений.

Когда именно был подписан приказ об увольнении Шайтанова, глава СБУ не сказал.

Воинское звание у генерала остается, говорится в сообщении агентства.

Шайтанова, которого подозревают в государственной измене и подготовке террористических актов, задержали 14 апреля. 15 апреля Шевченковский районный суд Киева арестовал генерал-майора до 14 июня включительно. 16 апреля в СБУ сообщили о задержании вероятного подельника Шайтанова, также сотрудника спецслужб.

В СБУ заявляли, что Шайтанов, которого курировал полковник ФСБ Егоров, готовил убийство участника АТО Адама Осмаева.

Расследователи Bellingcat установили, что полковник ФСБ РФ Игорь Егоров, который, по данным СБУ был куратором Шайтанова, может быть причастен к убийству чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Германии, попытке государственного переворота в Черногории, крушению рейса MH17 на Донбассе, аннексии Крыма и войне на Донбассе.