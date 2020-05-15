«Могилы копаем без спецкостюмов» 1 15.05.2020, 14:59

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Фото: «Радыё Свабода»

Как хоронят умерших от COVID-19 белорусов.

Сотрудники кладбища и директор спецкомбината рассказали «Радыё Свабода», как они прощаются с жертвами пандемии.

«На 45-м секторе их хоронят, туда идите»

Западное минское кладбище начало работать в 2003 году, сегодня это единственное кладбище в столице, где можно свободно похоронить умершего. Добраться до некрополя, который занимает внушительную площадь в 50 гектаров, непросто. Общественный транспорт нечастый, собственным ехать от кольцевой дороги около 25 минут в направлении Гродно.

«Сегодня утром будто бы коронавирусных хоронили», - сказал один из рабочих, который работает над установкой памятника на относительно свежей могиле. - Это вам нужно спросить у местных работников, мы здесь работаем от фирмы, похоронами занимается администрация. Я видел, что тела были доставлены утром и похоронили на 45-м секторе. Иди туда, там будут свежие могилы. Это «коронавирусные». Больше ничего не знаю».

Сектор 45, описанный рабочим, расположен на краю кладбища, в окруженном лесом «рукаве». Здесь почти нет захоронений, только несколько свежих могил.

«Да, они были похоронены в 45-м секторе», - сказал рабочий на Западном кладбище. - Приехали утром, быстро справились. У нас здесь похороны каждый день, я не знаю, сколько из них «коронавирусных». Слышал, что бывают, но как часто я не скажу. Администрация будет знать, они точно в курсе. Они занимаются этими похоронами».

В администрации встретил двух сотрудников. Говорят, что похороны погибших с обнаруженным COVID-19 проводятся по специальной процедуре. Рабочие, которые несут гроб и опускают его в могилу, получают защитные костюмы и средства индивидуальной защиты - маски и перчатки. За дополнительной информацией обращайтесь к заместителю директора спецкомбината Сергею Туру, который контролирует работу всех могильщиков в Минске.

«Никто из наших работников еще не отказался хоронить покойного с COVID-19»

«Мы копаем могилы без специальных костюмов, люди работают в рабочей одежде», - говорит Сергей Тур. - Вокруг никого нет. Наши сотрудники также доставляют умершего на кладбище. На случай, если у умершего был диагностирован коронавирус, у него есть комбинезон, маски, перчатки и бахилы. Это все специально выдано им. Мы забираем умершего из больницы, где нашим сотрудникам сообщают, что такой случай имел место».

По словам Сергея Тура, погибших с коронавирусом хоронят в общем порядке, для этого не выделяют отдельные кладбища. Иногда родственники погибших с COVID-19 берут тела, чтобы похоронить их рядом с родственниками на других кладбищах. Однако большинство захоронений происходит на Западных, где сейчас хоронят жителей столицы.

«Захоронения происходят по порядку - сектор, ряд, место», - говорит Сергей Тур. - Все по порядку. Отдельных мест для умерших с COVID-19 нет. Могила ничем не отличается от обычной. Если родственники хотят прийти на похороны и попрощаться с умершим, и они приходят, то все, как обычно, происходит. Вырыта могила, построена горка, установлен крест, возложены венки. Все как обычно».

Заместитель директора спецкомбината уточняет, что в процедуре захоронения умерших с коронавирусом есть как минимум одно отличие. По рекомендации Минздрава гробы с такими погибшими должны быть закрыты.

«Вот почему наши сотрудники могут работать безопасно», - добавляет Сергей Тур. - Они забирают умершего в больнице, когда он уже лежит в гробу, а гроб закрыт. Наши люди только касаются ручек гроба, кладут его в машину, доставляют на кладбище. Там родственники прощаются с умершим, закрытый гроб опускают в могилу.

Затем мы дезинфицируем машину специальным раствором. После каждого такого случая. Мы сжигаем рабочую спецодежду. Не было ни одного случая, чтобы один из наших работников отказался работать на похоронах умершего с коронавирусом. Люди прекрасно понимают, что это за ситуация. И этот кто-то должен работать».

«Бывает, что некому прощаться с умершими»

Еще одно место, где прощаются с умершими от COVID-19, находится на Северном кладбище в Минске. Единственный в Беларуси крематорий находится здесь. По словам Сергея Тура, именно в крематории сожжены останки большинства погибших с обнаруженным коронавирусом.

«Бывают случаи, когда у умершего просто нет родственников», - сказал заместитель директора спецкомбината. - Прощаться некому. Есть кремация. Наши сотрудники приносят закрытый гроб в крематорий, он сжигается.

Когда ситуация (с коронавирусом. - Прим.) только начиналась, в начале апреля родственники погибших в основном проводили кремацию. Были случаи, когда некому было этим заниматься - родственники сами были в больнице. Поэтому мы проводили кремацию, и тогда, когда были родственники, можно было похоронить останки в земле в гробу. Но в основном родственники (таких умерших. - Прим.) выбирают кремацию.