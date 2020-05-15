Жительница Светлогорска: Такое ощущение, что в Центральной районной больнице людей заражают целенаправленно 15.05.2020, 15:22

иллюстрационное фото ranak.me

Как здоровый человек стал контактом первого уровня по COVID-19.

Жителя Светлогорска Гомельской области, у которого не было Covid-19, в больнице отправили в одну палату с коронавирусными пациентами. Теперь он – контакт первого уровня, ожидает результатов теста, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Такое ощущение, что в Центральной районной больнице Светлогорска заражают людей целенаправленно, - пишет жительница города. - У мужа сутки держалась температура 39.6 и больше не было никаких жалоб. Вызвала скорую, его забрали в больницу. На КТ все чисто, поставили ОРВИ, лечили таблетками.

Сейчас температура 36.6, никаких жалоб нет, лечение отменили. Но теперь он контакт первого уровня. С ним в палате лежал парень с воспалением легких, у которого на пятый день пребывания в одном помещении с моим мужем пришел положительный результат теста на Covid-19, который делался неделю. То, что он заражен, было понятно изначально, потому что его мама лежит на аппарате ИВЛ.

У мужа взяли повторный анализ на коронавирус, так как теперь он контакт первого уровня. Нет никаких симптомов и никакого лечения, просто ждём результаты.

Все бы ничего, но в их палату кладут человека с явными признаками короновируса. Результата теста пока нет, его опять надо ждать неделю. Если муж не заразился от предыдущего соседа, то заразиться от этого - и так до бесконечности. Замкнутый круг, людей специально стараются заразить.

Единственный выход выйти из больницы - это переболеть. А где гарантия, что переболеет легко? У нас есть вторая квартира, дача. Муж может сесть в машину, доехать, не с кем не контактируя до дома, и самоизолироваться хоть на месяц, при этом будет гарантия, что он не заболеет. Но врачи его не выпускают, угрожают милицией. Но он же не преступник, он же не арестован. Какое они имеют право вообще его насильно удерживать и подвергать риску заражения?»

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