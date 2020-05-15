Саакашвили рассказал послам G7 о планах Нацсовета по реформам 15.05.2020, 15:25

МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

ФОТО: CHARTER97.ORG/ИВАН МЕЖУЙ

В конференции участвовал также руководитель Офиса президента Украины.

В пятницу, 15 мая, глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили вместе с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком провели онлайн-конференцию с послами стран G7.

Об этом экс-председатель Одесской ОГА рассказал на своей странице в Facebook.

«Вместе с Андреем Ермаком провели Zoom конференцию с послами большой 7-ки и рассказали им про планы Нацсовета по реформам. Мы получили поддержку и обговорили возможности сотрудничества», — написал он.

В то же время, какие именно вопросы обсуждались с иностранными дипломатами, Саакашвили не уточнил.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский назначил его главой Исполнительного комитета реформ.

Такое решение вызвало резкое недовольство в Грузии, где в отношении Саакашвили открыто уголовное дело, после чего официальный Тбилиси отозвал своего посла из Киева для консультаций.

В то же время глава грузинского правительства Георгий Гахария отметил, что это не ставит под сомнение партнерство между двумя странами.