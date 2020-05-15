Саакашвили рассказал послам G7 о планах Нацсовета по реформам
- 15.05.2020, 15:25
В конференции участвовал также руководитель Офиса президента Украины.
В пятницу, 15 мая, глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили вместе с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком провели онлайн-конференцию с послами стран G7.
Об этом экс-председатель Одесской ОГА рассказал на своей странице в Facebook.
«Вместе с Андреем Ермаком провели Zoom конференцию с послами большой 7-ки и рассказали им про планы Нацсовета по реформам. Мы получили поддержку и обговорили возможности сотрудничества», — написал он.
В то же время, какие именно вопросы обсуждались с иностранными дипломатами, Саакашвили не уточнил.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский назначил его главой Исполнительного комитета реформ.
Такое решение вызвало резкое недовольство в Грузии, где в отношении Саакашвили открыто уголовное дело, после чего официальный Тбилиси отозвал своего посла из Киева для консультаций.
В то же время глава грузинского правительства Георгий Гахария отметил, что это не ставит под сомнение партнерство между двумя странами.