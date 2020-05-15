План Габышева и паника Кремля 12 Игорь Яковенко

15.05.2020, 15:34

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ИГОРЬ ЯКОВЕНКО

Фото: day.kiev.ua

Есть вещи, которых российская власть действительно боится.

Шаман Габышев взял бубен и пошел на Кремль изгонять Путина. В итоге его отправили в обсерватор психбольницы, где он может заразится коронавирусом.

Депутаты Госдумы надели значки с крестами, которые, по их мнению, отпугивают коронавирус. В итоге депутаты продолжают принимать то, что они называют законами, и с чем всем нам, увы, приходиться считаться…

Итак, 12 мая подразделение ОМОНА штурмом взяло дом, в котором находился 51-летний недоучившийся историк, воин-шаман и узник совести Александр Габышев. Поскольку Александр Прокопьевич не сопротивлялся даже ни разу не ударил в бубен (в хорошем смысле слова), спецоперация ОМОНА прошла успешно и доблестные воины Путина увезли шамана в обсерватор психдиспансера, где он, человек без малейших признаков Covid-19 оказался в тесном контакте с людьми, лежащими с подозрением на коронавирус.

То есть, к советскому опыту карательной психиатрии путинский режим добавил опыт карательной пульмонологии. Полагаю, что творческий союз этих изобретений двух диктатур себя еще покажет в деле искоренения инакомыслия…

В 2019 году якутский шаман Габышев ходил из Якутска на Кремль с целью очистить Россию от демона-Путина. План у Александра Прокопьевича был такой: зажечь костер на Красной площади, прямо перед кремлевской стеной, напротив резиденции демона-Путина, напитать его (костер, а не Путина) кумысом и конским волосом и стучать в кожаный бубен, после чего Путин немедленно подаст в отставку.

Нам мой взгляд, программа смены власти в России у якутского шамана Габышева ничуть не более фантастическая, чем планы сменить власть на выборах, или добиться капитуляции фашистского режима, выводя студентов и школьников на улицы, или мечта прокатиться по Тверской на белом Абрамсе. Впрочем, я не прав. План Габышева намного более реалистичен, чем все иные приведенные мной планы, и вот почему.

Но сначала про депутатов-крестоносцев, поскольку это важно для доказательства предыдущего тезиса. На утреннем заседании Госдумы депутат от "Справедливой России" Игорь Моляков встревоженно спросил председательствующего, что означают значки с белыми крестами у некоторых депутатов. "Это какие-то специальные устройства, которые отпугивают вирус", - успокоил коллегу спикер Володин, после чего Госдума принялась за работу и наштамповала несколько законов, в том числе закон о голосовании по почте.

Прежде чем вернутся к шаману Габышеву и объяснить, почему я считаю его план свержения фашистского режима наиболее реалистичным из имеющихся, несколько слов про думские обереги в виде крестов и прочие магические артефакты, которые используют люди во власти для запугивания коронавируса. На примере Пескова, полагаю, все могли убедиться, что все эти предметы явно притягивают коронавирус. Особенно это касается крестов. Для вируса они - что для кота валерьянка.

И этому есть прямые и наглядные доказательства. В российских церквях и монастырях Covid-19 вирус косит всех подряд. В РПЦ растет количество зараженных коронавирусом священников, епископов и митрополитов.

Среди умерших от Covid-19 - митрополит Иона (Карпухин), почетный настоятель храма Воздвижения Креста Господня, основатель и духовник Свято-Введенского монастыря архимандрит Амвросий (Юрасов), епископ Железногорский и Льговский Вениамин и еще довольно длинный список высших иерархов РПЦ.

Практически обезлюдел второй (а на самом деле первый) по значимости храм РПЦ: Богоявленский (Елоховский) собор в Москве: от коронавируса умер его настоятель протоиерей Александр Агейкин, протодиакон этого храма Евгений Трофимов и духовник иконописной мастерской "Александрия", протоиерей Владимир Верига. Новый настоятель Елоховского собора, епископ Фома, которого назначили вместо Агейкина, также немедленно заразился коронавирусом.

В Троицко-Сергиевой Лавре заражены коронавирусом почти все насельники. В Московской духовной академии вирус обнаружен у 52 из 136 проживающих в академии обучающихся и сотрудников. Пока ученые и публицисты ломают копья по поводу происхождения коронавируса, ректор Московской духовной академии епископ Питирим (Творогов), который, кстати, тоже переболел коронавирусом, дал свою оригинальную версию генезиса пандемии:

"И вот когда перестают слушать власть духовную и светскую, руководствуясь даже самыми благими намерениями, - открывается дорога в ад. Само наказание пришло из-за укоренившейся привычки хулить власти. И оно не ослабнет, если мы будем продолжать критиковать наших руководителей даже за ошибочные действия, которые неизбежны в таких условиях. Нужно иметь понимание, терпение и смирение", - объяснил Питирим.

То есть, Covid-19, присмотрелся к поведению граждан, ужаснулся их оппозиционности и решил наказать. Правда, непонятно, почему под удар попали иерархи и прочий клир РПЦ, которые власть вылизывают с особым тщанием…

Теперь о главном. О том, почему план шамана Габышева по устранению Путина от власти намного реалистичнее, чем планы тех, кто пытается сменить власть в результате выборов, "раскола элит", или уличных гуляний.

Дело в том, архаическое сознание Путина и его окружения представляет собой неряшливо приготовленный компот из обрывков магии, фетишизма и тотемизма, слегка политых сверху православным елеем. Отсюда все эти дебильные обереги и обливания святой водой Искандеров. Путин и его свора боятся шамана Габышева потому, что тот уверенно говорит об использовании тех магических практик, в эффективность которых они верят, но сами ими пользоваться не умеют. Мало того, кремлевские обитатели прекрасно понимают, что те бородатые мужики в женских платьях, которые у них отвечают за связь с потусторонним миром, на самом деле тоже в колдовстве ничего не смыслят. И цена всей этой эрпецешной шушере в Кремле известна – сами их всех набирали и вербовали.

От недоучившегося историка, шамана и узника совести Габышева веет чем-то настоящим. А этого в Кремле панически боятся. Таких либо убивают, как Немцова, либо гноят в психушке, как Габышева…

Игорь Яковенко, blogspot.com