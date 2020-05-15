«Отношение врачей к коронавирусным было очень пренебрежительным» 15.05.2020, 15:37

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Заслуженный артист Беларуси рассказал, как он пережил болезнь.

Геннадий Забара, который переболел тяжелой пневмонией и COVID-19, увидел и медиков-суперпрофессионалов, и врачей, которые лечат коронавирусных с пренебрежением. По его словам, многие люди заражаются коронавирусом в больницах: и инфицированных, и пациентов с другими диагнозами помещают в одну палату, пишет «Радыё Свабода».

Заслуженный артист Беларуси, кларнетист Геннадий Забара провел полтора месяца в больницах - сначала он попал в кардиологию во 2-ю больницу и там подцепил коронавирус. Затем он лечился в 6-й больнице - от двусторонней пневмонии и COVID-19. На днях Геннадий Иванович был выписан. На всякий случай, пока он был изолирован от своей семьи, он поехал на дачу и продолжает «карантинить с собакой».

«В приемном отделении меня оформляли шесть часов»

В начале апреля Геннадий Забара обратился в клинику к врачу с проблемами с сердцем: аритмия, одышка, очень низкий гемоглобин. Там его осмотрели и не выпустили - его немедленно отправили в кардиологическое отделение 2-й больницы.

«Приемная 2-й больницы - это отдельная история. Меня офориляли в течение 6 часов. Все бегают, суетятся: «Как? Вам еще не сделали анализы?» А обследования были стандартными: кардиограмма, анализ крови и компьютерная томография. Эти 6 часов я находился в окружении бомжей, алкоголиков, ну и нормальные люди были», - вспоминает заслуженный артист.

Положили его в кардиологию. Сначала одного в палате. Затем были размещены еще двое пожилых мужчин с пневмонией. В пятницу у всех взяли анализы на коронавирус и оставили нас всех вместе на выходные. Во вторник пришли результаты: два теста были положительными, у Геннадия Забары - отрицательный.

«Цепная реакция: сначала заразили меня, потом, может быть, кого-то и я»

Как «контакт первого уровня», кларнетист был немедленно выписан из кардиологии и отправлен домой на самоизоляцию - Забара отправился на дачу как можно дальше от своей семьи, жены, детей и внуков, которые остались в городской квартире. Через пару дней температура поднялась до 39,2. Были выходные, он дождался понедельника и отправился «сдаваться» во 2-ю больницу.

«Сначала меня поместили в отдельную палату, был взят тест. А на следующий день поселили еще троих человек. Через пару дней мне позвонили из лаборатории и сказали, что у меня положительный тест на коронавирус. Остальные пациенты все это слышали. Оказывается, я мог заразить еще трех. Вот и получилась цепная реакция: сначала они заразили меня, потом, может быть, и я.

Когда я был во 2-й больнице, окна палаты выходили на приемную комиссию: я видел огромную очередь машин скорой помощи, - рассказывает Геннадий Иванович.

Примерно в те же дни старший брат Геннадия, с которым в последнее время не виделся, был помещен во 2-ю больницу. У брата была двусторонняя пневмония, первый тест на коронавирус был отрицательным. Но в больнице брат также подцепил коронавирус - в палате были инфицированные коронавирусом. Его болезнь проходила немного легче, на днях его брат также был выписан.

«По моему мнению, все больницы переполнены - иначе как могло случиться, что я лежал в одной палате с коронавирусными с неопределенным диагнозом, а мой брат поступил с пневмонией и отрицательным тестом, а через несколько дней тест стал положительным?» - рассуждает заслуженный артист.

«Мне давали 25 таблеток в день»

На следующий день Геннадий Забара был отправлен в 6-ю больницу, полностью переоборудованную для пациентов с COVID-19. И там он уже был в палате со всеми коронавирусами.

Это был также кардиологический отдел, перепрофилированный под коронавирус. Двусторонняя пневмония и COVID-19 были диагностированы у Забары. Сначала в палате было четверо больных из пяти человек, затем три.

«Честно говоря, отношение врачей к нам, коронавирусным, было очень пренебрежительным. Понятно, что врачи боялись оказаться в палате с больными, сами боялись заразиться. Обход длился несколько секунд: когда вы пытаетесь задать вопрос, они начинают злиться. Мне давали 25 таблеток в день! Я спросил: «Объясните, зачем?», но ответа не было», - говорит Забара.

Когда Геннадию Ивановичу стало очень плохо, температура поднялась, его сын Павел пошел к главному врачу больницы, а на следующий день к его отцу пришел целый консилиум: профессор, доцент, заведующий отделением и палатный врач.

«Они послушали меня, покивали и ушли. Количество лекарств не уменьшилось. Я не выдержал и сказал своему молодому врачу, что нельзя назначать более четырех препаратов. Она сильно обиделась на меня, мол: «Консилиум назначил». Однако на следующее утро вместо 11 было дано 6 таблеток. На обед - 2, вечером - 6.

Я не держу зла ни на кого. В этом году мне не повезло: я провел полтора месяца в больницах. Но я встречался с разными врачами: как с профессионально непригодными, так и с супер-профессионалами», - говорит Забара.

«Надеюсь, что плазма помогла другому человеку»

Несмотря на весь «букет» заболеваний - бронхиальную астму, эмфизему легких, проблемы с сердцем - до аппарата ИВЛ дело не дошло. Его сын Павел и его друзья искали плазму для Геннадия Ивановича в Facebook. Однако у отца резко упал гемоглобин. Хотели переливать кровь. Но вдруг температура снова поднялась - до 39,5.

«При такой высокой температуре нельзя переливать ни кровь, ни плазму. А тогда плазма, которая соответствует моей группе крови, уже была найдена для меня. И когда температура упала, для меня больше не было плазмы. Надеюсь, она помогла другому человеку», - сказал Геннадий Иванович.

Он считает, что профессия помогла преодолеть тяжелую пневмонию и коронавирус - он кларнетист, духович. Бронхиальную астму у музыканта обнаружили в возрасте 62 лет.

«Тогда я был возмущен: как это может быть? Я же духовик! Мне сказали, что если бы я не играл на духовом инструменте, у меня была бы астма 40 лет назад», - вспоминает музыкант.

После выписки Геннадий Иванович на всякий случай изолировал себя от семьи и отправился на дачу. Никто из членов семьи больше не болел. Хотя всем его родственникам было отказано в тестах на COVID-19.

Сейчас кларнетист очень переживает за своих собратьев-музыкантов: в некоторых коллективах Белорусской государственной филармонии также обнаружен коронавирус.