В Сирии заметили признаки скорой отставки Асада 15.05.2020, 15:43

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Башар Асад

Фото: AFP

Ряд обстоятельств указывают на то, что диктатора хотят отстранить от власти.

Правитель Сирии Башар Асад может в скором времени уйти в отставку. Признаки подобного развития событий в ближайшем будущем заметили представители сирийской оппозиции, сообщает North Press (перевод - lenta.ru).

По словам собеседников агентства, данный вопрос в настоящее время обсуждается странами-участницами астанинского процесса — Россией, Турцией и Ираном. Подтвердить эту информацию пока невозможно, однако ряд обстоятельств указывают на то, что Асада хотят отстранить от власти, считают источники North Press.

Так, по мнению представители сирийской оппозиции Яхъя аль-Ариди (Yahya al-Aridi), результаты международных расследований говорят о причастности сил Асада к применению химического оружия в Сирии. Кроме того, недавно в стране разгорелся скандал с участием двоюродного брата президента Рами Махлуфа, которого обвиняют в неуплате налогов, при этом именно Махлуф является главным спонсором всего режима Асада и его военных кампаний. Оба эти обстоятельства негативным образом сказываются на имидже сирийского правителя.

Кроме того, чуть более чем через месяц в силу должен вступить так называемый акт Цезаря — разработанный США законопроект, предусматривающий санкции против правительства Асада и его зарубежных сторонников, в том числе Москвы и Тегерана, за совершенные ими военные преступления. В результате любые попытки наладить отношения с режимом действующего сирийского президента и продолжить с ним сотрудничество могут оказаться невыгодными его сторонникам. При этом, считает аль-Ариди, Россия уже и так начала осознавать, что участие в конфликте в Сирии, несмотря на ряд военных успехов, не принесло ей никакой политической выгоды. Если Москва продолжит поддерживать Асада в этих условиях, она рискует окончательно увязнуть в Сирии, как в свое время произошло с СССР в Афганистане.

Как отметил другой оппозиционер, доктор Реяд Наасан Ага (Reyad Naasan Aga), о кризисе в отношениях с Асадом свидетельствует и то, что в публикациях российских СМИ начала проскальзывать идея о том, что в Москве недовольны сирийским лидером. По его мнению, Россия опасается, что из-за слабости действующего сирийского режима она может утратить даже те позиции в регионе, которые ей все же удалось завоевать благодаря своему вмешательству.

В апреле израильский канал Keshet 12 со ссылкой на источники в разведке сообщил, что президент России Владимир Путин недоволен работой Асада и его администрации. По словам источников, о недовольстве Кремля Асадом свидетельствуют появившиеся в середине апреля в российских СМИ публикации, посвященные коррупции в правительстве Сирии. Кроме того, отмечалось, что за весь апрель Путин ни разу не созвонился с сирийским коллегой, хотя ранее контакты между лидерами двух стран были регулярными.