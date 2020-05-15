В аварии погибли волонтеры, которые помогали белорусским медикам 6 15.05.2020, 16:07

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Страшная авария произошла на трассе «Минск-Гомель».

Вечером 14 мая в Пуховичском районе случилась авария — столкнулись Rover и Citroen. В результате погибли ребята, которые вместе с волонтерами ByCovid19 развозили помощь белорусским медикам, а также снимали документальный фильм. Смерть ребят подтвердил Андрей Стрижак, сооснователь и сокоординатор проекта ByCovid19.

«Предварительно установлено, что столкновение произошло когда водитель Rover выехал на встречную полосу движения на 43 км трассы М-5 и столкнулся с автомобилем Citroen в 19:40 часов 14 мая. Следствием установлено, что в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 33-летний водитель и 26-летний пассажир Citroen, а также 20-летний житель Гомеля, управлявший автомобилем Rover», — сообщает Следственный комитет в своем телеграм-канале.

Публикую эту фотографию в память о Вове и Максиме.



Завтра еду к Вове в Бобруйск. Из личных денег собираем помощь семьям Вовы, Максима и Любе.



Максим Гавриленко — погиб.

Вова Михайловский — погиб.

Люба Земцова — в реанимации.



ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ. pic.twitter.com/ziv7OuRtgf — Дед Пихто (@Dedoooshka) May 15, 2020

От координатора проекта ByCovid19 Андрея Стрижака стало известно, что в аварии погибли Максим Гавриленко и Владимир Михайловский. С ребятами в машине также была режиссер Любовь Земцова — она находится в реанимации. Вчера ребята вместе с другими волонтерами развозили помощь по больницам и снимали документальный фильм об их работе. Андрей Стрижак говорит, что это была одна из многих совместных поездок.

Похороны состоятся 16 мая в Бобруйске. Прощание пройдет в полдень в ритуальном зале на ул. Рокоссовского, 78, сообщили в Facebook знакомые погибших.