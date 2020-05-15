Греция возглавила председательство в Совете Европы 15.05.2020, 16:20

Греция во время своего председательства сосредоточится на защите общественного здоровья.

Греция начинает председательство в Комитете министров Совета Европы – после Грузии. Об этом сообщает пресс-служба институции, передает gordonua.com.

Передача председательства от Грузии Греции состоялась 15 мая во время видеоконференции с участием 47 стран-членов.

"Учитывая текущую ситуацию, Греция решила во время своего председательства сосредоточиться на защите общественного здоровья и реагировании на кризис в здравоохранении, при этом уделяя внимание уважению прав человека, демократии и верховенства права", – заявил заместитель главы МИД Греции по европейским делам Милтиадис Варвитсиотис.

Он отметил, что среди других приоритетов – обеспечение независимости судебной системы и верховенства права, защита уязвимых групп детей и права молодежи на цифровое образование, а также вопросы в сфере социальной защиты и охраны окружающей среды.

Председательство продлится до 18 ноября 2020 года.

4 ноября Афины планируют принимать сессию Комитета министров, в которой примут участие министры иностранных дел 47 стран-членов организации. На ней будут отмечать также 70-летие Европейской конвенции о защите прав человека. После Греции в комитете будет председательствовать Германия.