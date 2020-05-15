Вышедший на свободу фельдшер «скорой»: Я точно не буду молчать, и то же самое советую всем! 10 15.05.2020, 16:36

1,608

Павел Палейчик

Фото: «Радыё Свабода»

Павел Палейчик сообщил, что после его слов коллегам выдали средства спецзащиты.

Сегодня вышел на свободу после недельного ареста фельдшер из Лиды Павел Палейчик. Его бросили за решетку за то, что в онлайн-стриме он рассказал о ситуации с Covid-19 в городе. Арест он отбывал в Центре изоляции правонарушителей в Лиде. Телеграм-канал “Баста!” поговорил с Павлом сразу после освобождения.

"Я не мог даже представить, что меня заберут, - говорит он. - Просто забрали и посадили на семь суток ни за что. Я не участвовал ни в каких митингах, не размахивал плакатами, я просто высказал на встрече своё мнение, рассказал правду о том, что происходит. За это получил свой арест.

Мне повезло, что меня узнали сотрудники милиции, я там бывал по работе. Относились ко мне очень хорошо и с пониманием. Ничего плохого не могу сказать по этому поводу.

Очень помогло, что меня поддерживало много людей, даже незнакомых. Приходили, приносили передачи, просили о встрече, интересовались состоянием. Это здорово помогает.

Сейчас я планирую продолжать работать на скорой, надеюсь что мне не будут мешать. Также я не намерен молчать, я все равно буду говорить правду, не буду ничего скрывать и закрывать глаза на то, что твориться. Я хочу жить в нормальной стране.

Я убедился, что мои слова, сказанные ранее, за которые меня пытались наказать, это всё возымело действие. Сейчас моим коллегам и костюмов хватает, и отношение к ним другое со стороны руководства.

Точно могу сказать одно: я не буду молчать. И то же самое советую всем!"

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.