В Германии взорвали две 152-метровые охлаждающие башни закрытой АЭС 6 15.05.2020, 16:42

Фото: EPA

Видеофакт.

14 мая вблизи немецкого города Карлсруэ подорвали две градирни (охлаждающие башни) АЭС "Филиппсбург", сообщается на сайте компании EnBW, которая является оператором АЭС. Высота каждой из башен – 152 метра, масса – 32 500 тонн, передает gordonua.com.

Предварительно в каждом строении проделали 1110 отверстий, в которые заложили взрывчатку, сообщила газета Badische Neueste Nachrichten. Строительство АЭС "Филиппсбург" началось в 1970 году, в 2019 году ее окончательно остановили. На месте АЭС планируют построить электроподстанцию. Точное время взрыва организаторы не разглашали из-за карантина, но, как отметил телеканал Südwestrundfunk, местные жители все равно пришли посмотреть на падение башен. Взрыв градирен готовили четыре года.

В 2011 году Бундестаг утвердил план поэтапного закрытия атомных электростанций. Последняя АЭС в стране должна быть выведена из эксплуатации к концу 2022 года.

На момент принятия решения парламентом в стране работало 17 АЭС, осталось, как отметило издание Handelsblatt, семь.