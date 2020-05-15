В субботу в Беларуси ожидается до +18 градусов 15.05.2020, 16:54

Местами по стране пройдут дожди.

В субботу, 16 мая, в Беларуси ожидается переменная облачность, сообщает Белгидромет.

Ночью местами по северу, а днем по северной половине страны пройдут кратковременные дожди. Ветер будет юго-западный, западный умеренный, днем порывистый, местами по северу — сильный порывистый.

Ночью термометры покажут 1-7 выше нуля, местами ожидаются заморозки — 0...-3. Днем воздух прогреется до 12-18 тепла.

17 мая погода будет облачная с прояснениями. Ночью по северу, а днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется западный, юго-западный умеренный, днем в отдельных районах — сильный порывистый.

Ночью будет 1-7 со знаком "плюс", местами заморозки — до 0...-2. Днем ожидается от +10 по северу до +18 по югу Беларуси.