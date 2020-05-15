Коронавирус распространяется в Гродно 15.05.2020, 17:01

иллюстрационное Фото

Зафиксированы случаи заражения в школе и детском саду.

Коронавирус распространяется в Гродно. Читатели телеграм-канала “Баста!” сообщают подробности о вспышке в школе №36, а также пишут о новом очаге в детском саду №53.

"У нас новые случаи болезни в школе №36, - рассказал житель Гродно. - В третьем классе заболел мальчик и его мама. Детей и учительницу на две недели отправили на самоизоляцию. В четвёртом классе у мамы - коронавирус, у ребёнка взяли анализ. Он все дни ходил в школу. Сегодня у них никто не учится, если подтвердится , их тоже изолируют. Одного из учителей тоже отправили на самоизоляцию, так как он работал с этими детьми. Поэтому уроков физкультуры не будет".

"Гродно, детский садик №53. Коронавирус обнаружен у воспитательницы младшей группы. У детей из этой группы, которые посещают садик, берут мазки. По поводу введения карантина в саду администрация ничего не говорит", - сообщает подписчик.

"У одного сотрудника института "Гродногражданпроект" был подтвержденный Сovid-19. Еще у одной сотрудницы болеет муж очень долго, тест брали, он отрицательный, но состояние не улучшается. Взяли повторно и результата пока нет", - пишет читатель.

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