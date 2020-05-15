Брестская ЦРБ заполнена пациентами с «пневмонией»2
- 15.05.2020, 17:14
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Жителей города с подозрением на COVID-19 госпитализируют выборочно, так как нет мест.
Брестская центральная городская больница заполнена пациентами с "пневмонией". Жителей города с подозрением на Covid-19 госпитализируют выборочно, так как нет мест, передает телеграм-канал “Баста!”.
Вся Брестская центральная городская больница, кроме отделения офтальмологии, забита пневмонией, - пишет читатель. - Маски одноразовые и костюмы стирают потому что других нет.
Спонсоры привезли обеды, которые все ушли в администрацию. Привезли маски, которые тоже ушли в администрацию. Медсестрам выдают по одной маске в день.
Четыре медсестры уволились из-за такого отношения. Просто бросают заявление на стол и уходят.
Звонил сегодня в областное управление по здравоохранению. Там сказали, что средств защиты хватает, пообещали разобраться. Замначальника управления очень удивился. Даже при мне кому-то позвонил и еще больше удивился.
Жителей города с подозрением на Covid-19 госпитализируют выборочно, так как нет мест".
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