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Брестская ЦРБ заполнена пациентами с «пневмонией»

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  • 15.05.2020, 17:14
  • 1,610
Брестская ЦРБ заполнена пациентами с «пневмонией»
Фото: hospital.cis.by

Жителей города с подозрением на COVID-19 госпитализируют выборочно, так как нет мест.

Брестская центральная городская больница заполнена пациентами с "пневмонией". Жителей города с подозрением на Covid-19 госпитализируют выборочно, так как нет мест, передает телеграм-канал “Баста!”.

Вся Брестская центральная городская больница, кроме отделения офтальмологии, забита пневмонией, - пишет читатель. - Маски одноразовые и костюмы стирают потому что других нет.

Спонсоры привезли обеды, которые все ушли в администрацию. Привезли маски, которые тоже ушли в администрацию. Медсестрам выдают по одной маске в день.

Четыре медсестры уволились из-за такого отношения. Просто бросают заявление на стол и уходят.

Звонил сегодня в областное управление по здравоохранению. Там сказали, что средств защиты хватает, пообещали разобраться. Замначальника управления очень удивился. Даже при мне кому-то позвонил и еще больше удивился.

Жителей города с подозрением на Covid-19 госпитализируют выборочно, так как нет мест".

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