Владелец Tesla запер угонщика внутри авто со смартфона 4 15.05.2020, 17:15

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Фото: iXBT.com

Курьезное задержание угонщика произошло в штате Калифорния.

В американском штате Калифорния произошло курьезное задержание угонщика электромобиля Tesla. Автовладелец просто запер со своего смартфона злоумышленника в салоне машины и вызвал полицию, сообщает Barstow Police Department в Facebook, передает korrespondent.net.

Происшествие случилось на парковке торгового центра.

В своей Tesla Model 3 сидел хозяин. К электрокару подошел неизвестный, распахнул дверцу водителя и потребовал, чтобы владелец покинул салон. Мужчина решил не оказывать сопротивления, спокойно вышел и позволил преступнику сесть за руль его электромобиля, завести и начать движение.

Тогда хозяин воспользовался специальным приложением на своем смартфоне и заблокировал движение Tesla, а заодно закрыл автовора в салоне.

Прибывшие на место происшествия полицейские увидели преступника, который вел себя совершенно неадекватно. Позже оказалось, что угонщик, 21-летний Чарли Смит, был в состоянии алкогольного опьянения.

Ему предъявили обвинение в угоне и арестовали.

Отметим, что Tesla Model 3 была представлена в 2016 году. Помимо блокировки дверей и регулирования работы двигателя, со смартфона можно также найти свой электрокар по геолокации, проверить уровень заряда аккумулятора и "позвать" Tesla, которая доедет до владельца с помощью автопилота.