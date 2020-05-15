Школу в Ивье закрыли на карантин 15.05.2020, 17:32

Средняя школа в Ивье

Фото: группа школы ВКонтакте

У двух сотрудниц – коронавирус.

С 15 мая средняя школа в Ивье закрыта – у учительницы биологии и секретаря директора подтвердился коронавирус. Сколько продлится карантин, пока неизвестно.

О том, что ивьевскую среднюю школу закрывают на карантин, «Белсату» сообщили читатели. Вечером 14 мая новость о Ковиде-19 у учительницы биологии и секретаря директора появилась в чатах класса. Поэтому с 15 мая в школу сказали не приходить.

«Нам написали, что в школе карантин и надо сидеть дома. Но сколько – неизвестно», – говорит одна из учениц ивьевской средней школы.

Информацию о введении карантина подтвердили в администрации школы:

«Да, мы действительно с сегодняшнего на карантине. Вчера пришли положительные результаты тестов. Мы составили списки предполагаемых контактов первого уровня среди педагогов, персонала и учеников. Работа проведена».

Как учиться – неизвестно

Учащиеся говорят, что в первые недели после каникул на уроки ходили очень мало детей. Но на прошлой неделе многие вернулись в школу: нужно было подтянуть отметки перед концом учебного года. Посещали школу и ученики из деревень, родители которых работают и не имеют возможности оставить детей дома.

Одна из старшеклассниц утверждает, что школьникам не сообщили, как будет организован учебный процесс. Известно лишь, что те, кто не ходил за занятия после каникул, получат итоговые отметки за три четверти. Остаток – за весь учебный год.

Несмотря на пандемию, в школе не сделали никаких особых мер безопасности, одно на входе поставили антисептик. Маски носили только некоторые ученики.

Общая ситуация в Ивье

По словам члена Объединенной гражданской партии Ирины Далидович, которая живет в Ивье, сейчас там «все висит на волоске». В городе очень хорошее инфекционное отделение, что, безусловно, спасает. Но слухов о вирусе все равно хватает.

«Информация с большего приходит через знакомых. Город небольшой, все видно. Приехала к кому-то скорая, это увидят соседи, расспросят работников. Сегодня, например, люди не пойдут в магазин, так как жена грузчика заболела COVID-19», — говорит она.