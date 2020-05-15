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Минздрав уже 20 дней не проводит стримы и брифинги

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  • 15.05.2020, 17:43
  • 1,714
Минздрав уже 20 дней не проводит стримы и брифинги

ВОЗ во время своей работы в стране рекомендовал информировать общественность о ситуации с коронавирусом.

Минздрав почти три недели не проводит стримов и брифингов специалистов и представителей ведомства по ситуации с COVID-19. Такие мероприятия ранее были традиционными, пишет tut.by.

Представители Министерства здравоохранения с начала вспышки коронавируса в нашей стране регулярно встречались с журналистами. Сначала это были еженедельные пресс-конференции. Затем к брифингам добавились и стримы из Национального пресс-центра. В стримах участвовали не только специалисты Минздрава, врачи-практики, но и представители Минобразования, МВД, Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению.

Последняя пресс-конференция, когда журналисты могли задать вопросы представителям ведомства, прошла 17 апреля. 24 апреля брифинг также был, но там вопросы задать не разрешили.

По итогам работы в Беларуси миссии ВОЗ стране дали рекомендации информировать общественность о рисках, рекомендациях относительно здоровья людей, мерах реагирования. В ВОЗ подчеркнули, что и эта мера не всегда выполнялась: так, 18 и 19 апреля Минздрав не сообщал статистику по увеличению числа зараженных, данные обновились 20 апреля.


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